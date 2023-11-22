Нижнекамцы передали медикаменты для бойцов спецоперации

Коллектив Нижнекамского медицинского колледжа принял участие в благотворительной акции, закупив медикаменты для отправки бойцам СВО. Студенты оперативно организовали акцию по просьбе военнослужащих, которые нуждались в лекарствах, перевязочных средствах и предметах первой необходимости.

Времени на сборы было немного, но благодаря руководителю Равилю Гарипову, весь коллектив оперативно выполнил просьбу бойцов, внеся посильный вклад в доброе дело на благо Родины.

Менее чем за сутки для военнослужащих запаслись необходимыми медикаментами: антисептическими и кровоостанавливающими средствами, обезболивающими и противовоспалительными препаратами, перевязочными материалами, противовирусными и антигистаминными, назальными каплями, предметами личной гигиены.

Все медикаменты переданы в пункт отправки гуманитарной помощи, и уже в скором времени их доставят на передовую.

В пресс-службе напомнили, что в городе работают пять пунктов, куда все желающие могут принести продукты и товары первой необходимости, средства гигиены, одежду и обувь. Оказать помощь могут все неравнодушные горожане.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске прошел концерт в поддержку армии и бойцов СВО.