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Нижнекамцы передали медикаменты для бойцов спецоперации
Коллектив Нижнекамского медицинского колледжа принял участие в благотворительной акции, закупив медикаменты для отправки бойцам СВО. Студенты оперативно организовали акцию по просьбе военнослужащих, которые нуждались в лекарствах, перевязочных средствах и предметах первой необходимости.
Времени на сборы было немного, но благодаря руководителю Равилю Гарипову, весь коллектив оперативно выполнил просьбу бойцов, внеся посильный вклад в доброе дело на благо Родины.
Менее чем за сутки для военнослужащих запаслись необходимыми медикаментами: антисептическими и кровоостанавливающими средствами, обезболивающими и противовоспалительными препаратами, перевязочными материалами, противовирусными и антигистаминными, назальными каплями, предметами личной гигиены.
Все медикаменты переданы в пункт отправки гуманитарной помощи, и уже в скором времени их доставят на передовую.
В пресс-службе напомнили, что в городе работают пять пунктов, куда все желающие могут принести продукты и товары первой необходимости, средства гигиены, одежду и обувь. Оказать помощь могут все неравнодушные горожане.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске прошел концерт в поддержку армии и бойцов СВО.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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