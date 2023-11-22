«Время выбрало нас»: в Нижнекамске прошел концерт в поддержку армии и бойцов СВО

В Нижнекамске стартовала серия мероприятий в поддержку армии, правоохранительных органов и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Сегодня концерт прошел в кадетском корпусе. Организовал его депутат Государственной думы РФ Айдар Метшин.

Открыли концерт воспитанники кадетского корпуса. Их номер просто взорвал зрительный зал. Все пришедшие в едином порыве встали со своих кресел и в унисон пели вместе с юными артистами.

На концерт были приглашены семьи мобилизованных: их родители, жены и дети. Также в зале были и сами бойцы, которые приехали в отпуск. Депутат Государственной думы России взял под свое шефство 46 нижнекамских семей.

У Татьяны Шароновой призвали сына в октябре прошлого года. Женщина уверена, что такие мероприятия не только воспитывают в подрастающем поколении патриотов, но еще и очень помогают родным, чьи сыновья сейчас стоят на защите Родины.

«Не были бы патриотами наши мальчишки, туда бы и не пошли. С первого дня за них гордость», — говорит мама бойца.

С просьбой организовать такие патриотические мероприятия в Нижнекамске обратился Виктор Навалихин. Он является председателем общества содействия изучению и развитию культурно-исторических традиций «Отечество» из Санкт-Петербурга. Поддержку он нашел у Айдара Метшина, к которому пришел на личный прием.

«Наша цель — объединить поддержкой российскую армию и ребят, которые сейчас воюют», — отметил он.

Айдар Метшин решил не ограничиваться одним мероприятием. Концерты в Нижнекамске будут проходить в течение трех дней в различных образовательных учреждениях.

«Патриотический цикл будет проходить пока только в Нижнекамске, но в целом мы можем расширить географию», — сказал парламентарий.

Завтра артисты общества «Отечество» выступят в детском доме.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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