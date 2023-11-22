Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Время выбрало нас»: в Нижнекамске прошел концерт в поддержку армии и бойцов СВО
В Нижнекамске стартовала серия мероприятий в поддержку армии, правоохранительных органов и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Сегодня концерт прошел в кадетском корпусе. Организовал его депутат Государственной думы РФ Айдар Метшин.
Открыли концерт воспитанники кадетского корпуса. Их номер просто взорвал зрительный зал. Все пришедшие в едином порыве встали со своих кресел и в унисон пели вместе с юными артистами.
На концерт были приглашены семьи мобилизованных: их родители, жены и дети. Также в зале были и сами бойцы, которые приехали в отпуск. Депутат Государственной думы России взял под свое шефство 46 нижнекамских семей.
У Татьяны Шароновой призвали сына в октябре прошлого года. Женщина уверена, что такие мероприятия не только воспитывают в подрастающем поколении патриотов, но еще и очень помогают родным, чьи сыновья сейчас стоят на защите Родины.
«Не были бы патриотами наши мальчишки, туда бы и не пошли. С первого дня за них гордость», — говорит мама бойца.
С просьбой организовать такие патриотические мероприятия в Нижнекамске обратился Виктор Навалихин. Он является председателем общества содействия изучению и развитию культурно-исторических традиций «Отечество» из Санкт-Петербурга. Поддержку он нашел у Айдара Метшина, к которому пришел на личный прием.
«Наша цель — объединить поддержкой российскую армию и ребят, которые сейчас воюют», — отметил он.
Айдар Метшин решил не ограничиваться одним мероприятием. Концерты в Нижнекамске будут проходить в течение трех дней в различных образовательных учреждениях.
«Патриотический цикл будет проходить пока только в Нижнекамске, но в целом мы можем расширить географию», — сказал парламентарий.
Завтра артисты общества «Отечество» выступят в детском доме.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»