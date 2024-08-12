Нижнекамцы отправят пять автомобилей бойцам в зону СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Участники специальной военной операции получат пять автомобилей от нижнекамского автокомплекса «Ролис». В основном их будут использовать для перевозки раненных, поэтому в каждую машину добровольцы загрузят гуманитарную помощь, собранную горожанами.

«Мы начали, как только началась СВО. Мы в хороших отношениях с ребятами, напрямую общаемся. Большое спасибо группе “Гуманитарка Татарстан”, мы уже 2 года вместе все делаем. Большую работу провели, более 150 рейсов сделали в зону СВО», – прокомментировал директор автокомплекса Роман Авдоян.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

На СВО в помощь бойцам отправятся три УАЗа и одна «Нива». Помимо этого, на фронт поедет «Форд», который подготовили для нижнекамца с позывным Леший. Местные умельцы изобразили на капоте авто орка, который побеждает врага.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Машины для фронта жертвуют их владельцы. Бывает и так, что люди специально покупают авто, отдают автокомплексу для ремонта, после чего их увозят на СВО волонтеры. Всего с начала спецоперации механики подготовили к отправке 26 автомобилей.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой