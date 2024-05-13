Нижнекамцы отправили гумпомощь для мирных жителей Лисичанска и Рубежного

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Из Нижнекамска в Лисичанск и Рубежное отправили очередную партию гуманитарного груза. В этот раз нижнекамцы собрали порядка полторы тонны гумпомощи для мирных жителей подшефных Татарстану городов.

Бутыли с водой — от самых маленьких до больших баклажек — это основной груз, который сегодня отправляется из города нефтехимиков. Питьевая вода там нужна постоянно. Помимо этого, волонтеры собрали постельное белье, крупы, бакалейные товары.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Откликнулись ссузы, вузы, детские сады, активно помогали предприятия, предприниматели, отдельно хотели поблагодарить нефтехимический колледж. Их ребята, молодогвардейцы, всегда готовы нам помочь, загрузить, фасовать. Отдельное спасибо пожилым жителям нашего города и района. Они восприняли трагедию жителей, пострадавших от паводка, как свою личную трагедию. Они покупали на свою пенсию продукты, постельное белье», — говорит исполнительный секретарь нижнекамского местного отделения партии «Единая Россия» Лариса Михайлова.

Собранный гуманитарный груз весом 1 500 тонн сегодня доедет до Казани, поступит на центральный склад. А уже там его рассортируют и в составе колонны направят в Лисичанск и Рубежное. Часть вещей будет отвезена в Оренбургскую область.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Основная отправка для нуждающихся мирных граждан пока завершена. А вот помощь для бойцов СВО приносить можно ежедневно. Пункт находится по адресу: Химиков, 72б.

Забота о еще одном городе ЛНР — Рубежном — была возложена на Татарстан в мае 2023 года. Новый подшефный населенный пункт меньше Лисичанска, но сохранился лучше. Подробнее читайте в материале «В Рубежном ситуация лучше — есть свет, газ и вода»: Татарстан восстановит еще один город».

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.