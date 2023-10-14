Нижнекамцы отправили 1,5 тонны помощи в госпиталь Рубежного и дом инвалидов Донецка

Полторы тонны гуманитарного груза отправились из Нижнекамска в госпиталь подшефного Татарстану города Рубежное и в дом инвалидов Донецка. Сейчас в этих учреждениях находятся дети и взрослые в возрасте от 2,5 до 35 лет.

Нижнекамцы направили теплые вещи, инвалидные коляски, постельное и термобелье, берцы, носки, предметы личной гигиены, игрушки, продукты питания.

На фото Лариса Орлова

«Гуманитарную помощь мы отправляем практически каждую неделю — в госпиталя и зону СВО. Собирают ее жители города Нижнекамска. Активное участие принимает группа „Татарстан. Гуманитарка“ города Нижнекамска, а также образовательные учреждения. Подключаются и главы поселений района. Собираем помощь очень быстро и оперативно отправляем», — рассказала председатель СТОС 6-го, 7-го и 8-го микрорайонов Нижнекамска Лариса Орлова.

Жители Нижнекамска также активно подключаются к сбору груза для военных, каждый вкладывают посильную помощь — бабушки вяжут носки, что особенно актуально с наступлением холодов, дети рисуют открытки для поддержки морального духа бойцов, а кто-то пишет стихи.

«Мы всё это тоже складываем в коробки для наших ребят», — отметила активистка.

Член местного отделения «Армейское братство» Олег Захаров рассказал, что его участники непосредственно занимаются формированием партий помощи, их сопровождением и доставкой.

«Сегодня груз уйдет к нам на центральный склад. Вчера туда же доставили гуманитарную помощь от Союза добровольцев Донбасса. Спасибо им огромное за предоставленные инвалидные коляски для реабилитационного центра. Гуманитарная помощь формируется по полкам и в Донецкий реабилитационный центр инвалидов и детей. В коробках — окопные свечи, вещи для детей, литература, развивающие игры», — перечислил Захаров.

На фото Олег Захаров

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамские волонтеры шьют для бойцов СВО носилки и плащи-палатки.