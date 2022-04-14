Нижнекамцы обратились к федеральным властям с просьбой не закрывать малокомплектные сады

Родители детей из малокомплектного сада №67 города Нижнекамска создали петицию с просьбой не закрывать дошкольные образовательные учреждения с небольшим числом воспитанников. В своем обращении к Президенту РФ Владимиру Путину жители города химиков выразили озабоченность ликвидацией трех детсадов.

«Причиной закрытия дошкольных учреждений стала малая укомплектованность в связи с тем, что они находятся в старых микрорайонах города, где живут в основном люди старшего поколения, объясняют в администрации города», — отмечают авторы сообщения.

Кроме того, в петиции утверждается, что в ближайших детских садах нет мест для малышей из закрывающихся садов. Однако эту информацию назвали ложной в пресс-службе Нижнекамского района, подчеркнув, что на сегодняшний день 100% родителей определились с выбором детского сада.

«Со всеми родителями были проведены собрания, в рамках которых предлагались места в дошкольных учреждениях, расположенных в шаговой доступности к месту проживания каждой семьи. На сегодняшний день 100% родителей определились с выбором детского сада, о чем свидетельствуют оформленные ими заявления», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе администрации.

Вместе с тем в администрации подтвердили, что в текущем году в Нижнекамске действительно запланированы оптимизационные мероприятия в отношении указанного дошкольного учреждения. Эти меры обусловлены ежегодным увеличением количества невостребованных дошкольных мест в этом детском саду. Укомплектованность учреждения не превышает 60%, очередность практически отсутствует.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске закрываются три дошкольных образовательных организации: №41, 34 и 67.