В Нижнекамске закрываются три детских сада

В Нижнекамске из-за укомплектованности менее чем на 40-50% закрываются три дошкольных образовательных организации № 41, 34, 67. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.

Очередность в этих детсадах практически отсутствует из-за того, что они расположены в микрорайонах № 13, 14, 20, где преимущественно проживает старшее поколение. Помимо этого, в Нижнекамском районе с 2019 года по 2021 год зафиксировано снижение рождаемости на 7,3% (на 1350 детей). По этим причинам руководство муниципалитета приняло решение об оптимизации, которое начнется 1 июня текущего года.

Всего в трех детских садах, которые подлежат закрытию, воспитывается 321 ребенок, в том числе в ДОУ № 34 — 90 детей, в ДОУ № 41 — 131 ребенок, в ДОУ № 67 — 100 детей. Из общего количества в мае текущего года 103 ребенка выпускаются в школу. Таким образом, распределению в другие дошкольные учреждения подлежат 218 детей.

«Важно отметить, что близлежащие к указанным детские сады имеют достаточное количество мест для распределения всех 218 малышей, обеспечив при этом максимально шаговую доступность детских садов к месту проживания каждой семьи. В ближайшее время по вопросу перевода детей запланированы встречи с родителями всех трех учреждений», — отметили в пресс-службе Нижнекамского района.

Также в детских садах города существует возможность трудоустройства всех 120 сотрудников ликвидируемых учреждений. В настоящее время ведется индивидуальная работа с сотрудниками по вопросу их трудоустройства.

На сегодня в Нижнекамском муниципальном районе функционирует 98 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 15,5 тыс. воспитанников.