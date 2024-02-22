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Нижнекамцы направили более 100 гуманитарных конвоев бойцам СВО
Нижнекамцы отвезли на передовую очередную партию гуманитарного груза. До адресатов его доставили конвоем, который на днях вернулся в город. В него вошли волонтеры группы «Гуманитарка Татарстана», казаки и представители армейского братства.
«15 марта будет ровно год как мы стали вести отчет, у нас на сегодняшний день произошло 107 отправок в различные направления», — рассказал администратор группы «Гуманитарка Татарстан» Руслан Мусаев.
В зоне спецоперации Руслан побывал впервые. Он вживую увидел тех, кому помогал все это время.
«Все-таки искорки в глазах у ребят, неподкупная радость, что все из дома приехало. Допустим, конкретно человеку посылку именную отдали, неподдельная радость. Они с благодарностью восприняли это всё», — говорит волонтер.
«Самое страшное осознавать, что это всё могло быть у нас. Если бы наши ребята там не остановили их, наши бы матери, дети сейчас сидели в подвалах, и здесь бы зияли дыры в мирных домах. Мы не ребятам помогаем, мы себе помогаем, благодаря этим тылам, ребята идут в бой», — сказал казак Алексей Синякин.
Окопные свечи, печки, теплая одежда, продукты, лекарства, письма и рисунки для бойцов — все это продолжают приносить неравнодушные люди, чтобы отправить на передовую, в госпитали, а также передать контрактникам и мобилизованным. Место сбора — общественный центр на Химиков, 72Б. Обо всех своих действиях волонтёры отчитываются в чатах, которые уже насчитывают более 3 тысяч участников.
«От имени админов нашей группы, от имени казаков, кто участвовал в этой поездке, хотели поблагодарить граждан, кто помогал нам, кто материально, кто привозил вещи, автомобиль даже давали нам», — говорит администратор группы «Гуманитарка Татарстан» Сурен Авдоян.
Группа «Гуманитарка Татарстан» функционирует чуть менее года, за это время активисты успели одеть и обуть более 850 участников спецоперации. Поначалу отправляли бойцам то, что есть. Сейчас уже научились собирать именные посылки, выстроили четкую схему работы. Начиная с получения запроса и заканчивая доставкой из рук в руки.
«До этого были разговоры, доходит ли гуманитарная помощь. Каким образом, кому. Теперь мы можем сказать всё, как собирается и как доходит. Доходит все до места», — администратор группы Роман Авдоян.
Сейчас волонтеры продолжают сбор гуманитарной помощи. Как только наберется нужное количество одежды, продуктов, лекарств и других необходимых вещей, нижнекамцы вновь отправятся к нашим защитникам.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Нижнекамского района Рамиль Муллин встретился с бойцами СВО.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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