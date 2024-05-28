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Нижнекамцы направили 7 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное
Строительные материалы, бензогенераторы, тачки, лакокрасочные средства, предметы для раненных. Из Нижнекамска в ЛНР вновь отправилась очередная партия гуманитарной помощи. В этот раз люди собрали порядка 7 тонн груза на сумму свыше 4 млн рублей.
Активное участие в сборе гумпомощи принимали предприниматели, добровольцы, учащиеся, пенсионеры. Часть груза будет направлена в госпитали городов Лисичанск и Рубежное.
С помощью погрузчика массивные коробки и мешки быстро оказываются внутри фуры. Загрузить ее помогают волонтеры.
«Хотелось бы выразить благодарность от имени главы малому и среднему бизнесу, потому что они основной груз формируют, а также хочется сказать спасибо жителям города. С миру по нитке. Жители собрали крупы, продукты питания — масло, чай. Общая сумма грузы — 4 млн 700 тысяч рублей», — поделилась секретарь нижнекамского отделения партии «Единая Россия» Лариса Михайлова.
В эту отправку нижнекамцы собрали порядка 7 тонн гуманитарного груза. Сегодня эта фура отправится в Казань, где в составе колонны из 10 таких же фур поедет в Луганскую народную республику.
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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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