Нижнекамцы направили 7 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Строительные материалы, бензогенераторы, тачки, лакокрасочные средства, предметы для раненных. Из Нижнекамска в ЛНР вновь отправилась очередная партия гуманитарной помощи. В этот раз люди собрали порядка 7 тонн груза на сумму свыше 4 млн рублей.

Активное участие в сборе гумпомощи принимали предприниматели, добровольцы, учащиеся, пенсионеры. Часть груза будет направлена в госпитали городов Лисичанск и Рубежное.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С помощью погрузчика массивные коробки и мешки быстро оказываются внутри фуры. Загрузить ее помогают волонтеры.

«Хотелось бы выразить благодарность от имени главы малому и среднему бизнесу, потому что они основной груз формируют, а также хочется сказать спасибо жителям города. С миру по нитке. Жители собрали крупы, продукты питания — масло, чай. Общая сумма грузы — 4 млн 700 тысяч рублей», — поделилась секретарь нижнекамского отделения партии «Единая Россия» Лариса Михайлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В эту отправку нижнекамцы собрали порядка 7 тонн гуманитарного груза. Сегодня эта фура отправится в Казань, где в составе колонны из 10 таких же фур поедет в Луганскую народную республику.

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».

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