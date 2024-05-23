Нижнекамцы накрыли обед для рабочих, которые строят дороги

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Жители улицы Корабельной в Нижнекамске отблагодарили рабочих за их труд и порадовали их обедом в день добрососедства.

Рабочим приятно — такой жест от жителей впервые в их практике.

«Видимо мы очень хорошо работаем, вот девушки и захотели оценить нашу работу, видимо, заслужили, чтобы угостить нас обедом», — поделился рабочий Валерий Архипов.

Благодаря дорожным рабочим здесь появились новые дороги, построенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

Помимо строительства новых дорог, здесь поменяют бордюры, брусчатку. Работы планируют завершить в конце мая.

«В этот солнечный день мы решили накормить наших рабочих. Еще День добрососедства. Старшие по домам подключились, принесли соленья, варенья, шашлыки», — рассказала председатель СТОС пос. Строителей Юлия Руденко.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 2019 года по нацпроектам в республике проложено 650 дорог и внутриквартальных проездов, создано 264 общественных пространства и 47 объектов инженерной инфраструктуры.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.