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Нижнекамцы накрыли обед для рабочих, которые строят дороги
Жители улицы Корабельной в Нижнекамске отблагодарили рабочих за их труд и порадовали их обедом в день добрососедства.
Рабочим приятно — такой жест от жителей впервые в их практике.
«Видимо мы очень хорошо работаем, вот девушки и захотели оценить нашу работу, видимо, заслужили, чтобы угостить нас обедом», — поделился рабочий Валерий Архипов.
Благодаря дорожным рабочим здесь появились новые дороги, построенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».
Помимо строительства новых дорог, здесь поменяют бордюры, брусчатку. Работы планируют завершить в конце мая.
«В этот солнечный день мы решили накормить наших рабочих. Еще День добрососедства. Старшие по домам подключились, принесли соленья, варенья, шашлыки», — рассказала председатель СТОС пос. Строителей Юлия Руденко.
С 2019 года по нацпроектам в республике проложено 650 дорог и внутриквартальных проездов, создано 264 общественных пространства и 47 объектов инженерной инфраструктуры.
Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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