За четыре года Татарстан выделил на нацпроекты почти 51 млрд рублей

С 2019 по 2023 год Татарстан направил на реализацию национальных проектов 50,7 млрд рублей. Об этом говорится в докладе, посвященном реализации нацпроектов в РТ, подготовленном главой Минэкономики республики Мидхатом Шагиахметовым.

В общей сложности на реализацию 14 проектов за четыре года было направлено 180,7 млрд рублей, из которых 130 млрд составили средства федерального бюджета. Приоритетными направлениями по их реализации стали человеческий капитал, создание комфортной среды для жизни и экономический рост региона.

За этот период в Татарстане появилось 60 детсадов, 19 школ и дополнительный корпус к гимназии №19, 42 площадки ГТО, три театра, девять музеев и детских школ искусств, 256 объектов здравоохранения, 48 сельских домов культуры и молодежных центров, 10 экообъектов, 35 спортивных, три туристических, а также три жилых корпуса в Иннополисе.

С 2019 года по нацпроектам в республике проложено 650 дорог и внутриквартальных проездов, создано 264 общественных пространства и 47 объектов инженерной инфраструктуры.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.