Нижнекамцы могут предложить эскизы для создания памятных комплексов героям СВО

В Нижнекамске продолжается прием работ для участия в конкурсе на лучший эскиз памятных комплексов, посвящённых героям СВО. Конкурс объявлен главой Нижнекамского района Рамилем Муллиным.

Память о защитниках будет увековечена на двух мемориалах — у Монумента Победы и на Аллее боевой славы.

Предложить свой эскиз может любой желающий, в том числе архитекторы, художники и просто неравнодушные жители. Принимаются как индивидуальные, так и групповые работы.

Эскизы нужно прислать до 22 февраля на электронную почту smi.nk@mail.ru. Победитель будет определен совместно с участниками спецоперации, их семьями и «Боевым братством».

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.