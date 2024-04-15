Нижнекамцы готовят к отправке гуманитарный груз пострадавшим жителям Орска

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области. Одной из точек, куда можно принести необходимые вещи, стал храм Воскресения Христова. Многие верующие уже откликнулись на призыв о помощи, первыми это сделали прихожане. Они несут одежду, канцелярские принадлежности, питьевую воду, продукты питания.

Александр Тураев, как и многие другие прихожане храма Воскресения Христова, прекрасно знает, где можно оставить гуманитарную помощь. Сегодня мужчина принес пакет с вещами для жителей Оренбургской области.

«Нужно обязательно помогать, потому что мы все можем оказаться в этой ситуации. У меня там живут родственники. Их тоже это коснулось. Я считаю, что мы обязательно должны им помогать и поддерживать всем, чем можем, каждый человек», — убежден Александр Тураев.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

О сборе гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области в Нижнекамске объявили несколько дней назад. Акция быстро приобрела общегородской масштаб — Чистопольская епархия также не смогла остаться в стороне. Как говорит благочинный Нижнекамска протоиерей Александр Колчерин, люди помогают по-разному — каждый в силу своих возможностей.

«В Евангелии сказано, что когда мы пойдем к Богу на суд, Господь спросит, как мы относились к своим ближним. Дела милосердия и молитва — это то, что мы можем сделать доброго в этом мире», — отметил Колчерин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Помощь жителям затопленных регионов сейчас оказывают всей страной. В списке необходимых вещей несколько позиций. В первую очередь требуются постельные принадлежности, предметы личной гигиены, быта, продукты питания длительного хранения, школьные принадлежности. Этой теме сегодня было уделено внимание и в рамках делового понедельника.

«На прошлой неделе мы открыли пункт сбора помощи пострадавшим в Оренбурге. Он располагается в местном отделении партии „Единая Россия“. Все, кто может помочь, могут туда обратиться», — рассказал замглавы НМР Александр Умников.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Пункт приема гуманитарной помощи находится в доме №9 по улице Студенческая. Он работает с 8 до 17 часов в будние дни. Отправка гуманитарного груза запланирована на конец этой недели.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что для ликвидации последствий наводнения из Казани в Оренбург направлен отряд МЧС.