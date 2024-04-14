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Для ликвидации последствий наводнения из Казани в Оренбург направлен отряд МЧС
Сегодня из Казани в Оренбург для оказания помощи по ликвидации последствий наводнения направлен сводный мобильный отряд РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
«В соответствии с решением Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в город Оренбург направлен сводный мобильный отряд в составе 52 человек, 10 единиц техники, 6 плавсредств, укомплектованный необходимым шанцевым инструментом и мотопомпами для откачки воды», – отметил временно исполняющий обязанности начальника главка Ирек Кадамов.
Помимо в сотрудников ГУ МЧС России по РТ, в составе отряда – спасатели республиканской поисково-спасательной службы и работники пожарной охраны Татарстана.
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