Нижнекамцев раскритиковали за низкий процент вакцинации против гриппа

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На предприятиях Нижнекамска, социальных объектах и в микрорайонах организована вакцинация против гриппа. Однако к настоящему моменту ее прошли лишь 57,7% жителей города.

«Наше здоровье — в наших руках. Мы все время любим ругать врачей, медицину, но почему-то забываем, что мы сделали для того, чтобы остаться здоровыми. Вакцинация — 57%! Диспансеризация — 80%. Второй этап — 50%. О чем вообще можно говорить при таких показателях?» — возмутился глава района Рамиль Муллин.

По его словам, сегодня государство вкладывает огромные средства в поддержание общественного здоровья. Идет ремонт терапевтического корпуса Нижнекамской ЦРБ за 700 млн рублей, почти 300 млн рублей выделено на обновление детского корпуса.

«Это почти миллиард! Это при том, что львиная доля средств выделяется на поддержание системы здравоохранения», — отметил глава района.

Ранее в Нижнекамске озвучили основные причины смертности, о чем сообщал «Татар-информ».