В Нижнекамске озвучили основные причины смертности

Болезни системы кровообращения, онкология и внешние причины являются основными причинами общей смертности населения в Нижнекамском районе. О ситуации в районе на деловом понедельнике доложил руководитель Управления здравоохранения Сергей Мерясев.

«Первое место в структуре общей смертности населения в Нижнекамском районе продолжает занимать смертность от болезней системы кровообращения (52%), второе место смертность от злокачественных новообразований (20%), третье место внешние причины (8%)», — сообщил он.

Немного иная картина складывается в структуре смертности трудоспособного населения. Здесь также на первом месте смертность от болезней системы кровообращения (34%), второе место — смертность от внешних причин (21%), третье смертность — от злокачественных новообразований (16%).

«В целях контроля смертности от вышеуказанных причин нам необходимо своевременно выявлять заболевания, ставить на диспансерный учет и динамически наблюдать пациентов, в первую очередь, с сердечно-сосудистой патологией и онкологическими заболеваниями, а также с заболевания ЖКТ и органов дыхания. Данные болезни также дают значительный процент смертности», — отметил Мерясев.

По итогам 9 месяцев этого года со злокачественными новообразованиями под наблюдением онколога состоит более 5 тыс. человек и 48 тыс. наблюдается с болезнями системы кровообращения.

Между тем, по словам Мерясева, план по диспансеризации выполнен на 80%. На второй этап, который предполагает динамическое наблюдение (если есть факторы риска или уже выявлено заболевание), отправляют каждого второго пациента. Но жители города и района не проходят назначенные исследования. Таких в районе 9 тыс. человек. Глава района Рамиль Муллин спросил, в чем причины.

«Проблема в ответной реакции населения. Отделения профилактических осмотров работают в две смены, с семи до семи вечера. Есть списки по этим 9 тысячам пациентов. Но они не были доведены до руководителей», — ответил руководитель Управления здравоохранения.

«Это люди без уважения относятся к своему здоровью — к той милости, которая дана Всевышним. Они имеют все риски не дожить до конца года. Достаточно большой показатель, — заметил он.

Муллин дал поручение местному Роспотребнадзору пройтись по спискам и обойти все предприятия города.

«Каждый работодатель должен знать, кого необходимо дообследовать. Неважно, большие это предприятия или малые. Каждый человек для нас — это самое большое богатство. А по этим 9 тысячам надо отработать с приглашением руководителей предприятий, сделать предупреждение, чтобы они взяли этот вопрос на контроль», — поручил он.

Также глава города и района заметил, что болезни молодеют с каждым годом. «Пока, к сожалению, теряем очень много людей — в ДТП, после этих заболеваний. Теряем много молодых ребят. Если раньше инфаркт и инсульт были болезнями взрослых, то теперь это болезни молодых — 30-40 лет», — заключил Рамиль Муллин.

«Болезнь легче предупредить или выявить на ранней стадии, чем лечить ее в разгаре, и получать осложнения, порой летальные», — согласился Сергей Мерясев.

Он напомнил, что национальный проект «Здравоохранение» направлен на достижение целей: обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и 80 лет к 2030 году.

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.