Nissan временно остановит производство автомобилей в России из-за проблем с поставками

Японское автомобильное предприятие Nissan с 14 марта приостанавливает производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками сырья, сообщили РИА Новости в пресс-службе автоконцерна.

Отмечается, что выпуск будет остановлен на три недели, но на отгрузку новых машин это не повлияет.

«В связи с перебоями поставок комплектующих завод Nissan в Санкт-Петербурге приостанавливает производство с 14 марта на три недели. При этом отгрузки новых автомобилей в дилерские центры Nissan продолжаются», — заявили в компании.

Завод Nissan в Северной столице России работает с 2009 года и производит 100 тысяч машин в год.

23 февраля руководство ДНР и ЛНР обратилось к Президенту России Владимиру Путину за помощью в отражении украинской агрессии. Чтобы защитить мирное население Донбасса, 24 февраля была развернута специальная военная операция.

Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. Из-за сложностей, связанных с новыми ограничениями, ряд компаний приняли решение покинуть российский рынок.

Ранее компания Toyota сообщила о том, что не планирует оставлять российский рынок, все дилерские центры Toyota и Lexus продолжат работу в штатном режиме.