Toyota не планирует уходить из России и закрывать завод в Петербурге

Компания Toyota не планирует оставлять российский рынок, все дилерские центры Toyota и Lexus продолжат работу в штатном режиме. Приостановленное производство в Санкт-Петербурге не означает закрытия завода, уточнили в компании.

«В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостановил свою работу с 4 марта 2022 года. В настоящий момент все официальные дилерские центры Toyota и Lexus работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет», — цитирует заявление Toyota ТАСС.

Компания сообщила, что в настоящее время поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию приостановлены до дальнейшего уведомления. Причиной стало нарушение логистических цепочек в регионе.

Ранее ряд крупных автопроизводителей, таких как Sollers Ford, Renault, Hyundai, BMW, Volkswagen, сообщили о приостановке производства.

Ряд крупных компаний ушли с российского рынка либо приостановили работу после признания РФ независимости Луганской и Донецкой народных республик. Вторая волна санкций произошла после начала специальной военной операции по защите Донбасса. О ее развертывании 24 февраля в видеообращении к россиянам сообщил Президент РФ Владимир Путин.