news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 марта 2026 18:58

Нилов перечислил последствия возможного сокращения рабочего дня для женщин по пятницам

Читайте нас в
Телеграм
Нилов перечислил последствия возможного сокращения рабочего дня для женщин по пятницам
Депутат Государственной Думы ФС РФ Ярослав Нилов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предложенное вице-спикером Государственной Думы Борисом Чернышовым сокращение рабочего дня для женщин на два часа по пятницам может уменьшить заработки тех представительниц прекрасного пола, чей доход зависит от количества произведенной продукции или оказанных услуг, а также создать дискриминационную разницу между государственным / муниципальным и частным секторами. На это обратил внимание председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет издание «Абзац».

«<...> если это сдельная форма занятости, когда доход работника зависит от количества оказанных услуг или произведенной продукции, то тогда будут созданы условия, при которых заработок упадет. Это неправильно. Также любые выпадающие трудовые часы, соответственно, должны быть каким-либо образом компенсированы», – подчеркнул он.

К тому же, по словам Нилова, много вопросов возникнет, если речь будет идти только о женщинах, которые трудятся в отдельных учреждениях с государственным или муниципальным участием. «Тогда не поймут работники, которые работают в коммерческом секторе, возникнет дискриминация в отношении них. И когда госслужащих захотят отпускать раньше, то это в женской среде может вызвать определенные дискуссии», – акцентировал депутат.

Вместе с тем, по мнению главы профильного комитета Госдумы, инициатива заслуживает внимания, но требует широкого обсуждения на площадке трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, властей и работодателей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением сократить рабочий день для женщин по пятницам на два часа при сохранении средней заработной платы.

читайте также
Чернышов предложил сократить рабочий день для женщин по пятницам на два часа
#женщины
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Жители Нижнекамска передали новую партию гуманитарной помощи для участников СВО

Жители Нижнекамска передали новую партию гуманитарной помощи для участников СВО

6 марта 2026
Врачи ГКБ №7 Казани впервые в России вернули зрение мужчине после отравления метанолом

Врачи ГКБ №7 Казани впервые в России вернули зрение мужчине после отравления метанолом

6 марта 2026
Новости партнеров