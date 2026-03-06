news_header_top
Общество 6 марта 2026 09:40

Чернышов предложил сократить рабочий день для женщин по пятницам на два часа

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил письмо министру труда и социальной защиты России Антону Котякову с предложением сократить рабочий день для женщин по пятницам на два часа при сохранении средней заработной платы. Об этом сообщает «ТАСС».

В обращении парламентарий предложил рассмотреть возможность введения такой нормы. По его мнению, она должна стать обязательной для учреждений бюджетной сферы, а также для государственных и муниципальных служащих. Частным компаниям предлагается применять эту практику на рекомендательной основе.

Чернышов сослался на данные Минтруда, согласно которым женщины составляют почти половину всех занятых в экономике страны. Средняя продолжительность рабочей недели у россиянок составляет 37,2 часа, что на 27 минут больше, чем в 2022 году. При этом у мужчин этот показатель вырос лишь на четыре минуты.

Парламентарий также отметил, что, по исследованиям Росстата, женщины ежедневно тратят в среднем 235 минут на домашние дела и уход за родственниками. У женщин, воспитывающих детей до шести лет, этот показатель достигает 360 минут в будние дни и 392 минут – в выходные.

По словам вице-спикера, несмотря на сопоставимый вклад женщин и мужчин в экономику, домашние обязанности распределены неравномерно. Это, по его мнению, приводит к нехватке времени на полноценный отдых и увеличивает физическую и психологическую нагрузку на женщин. Чернышов считает, что сокращенная пятница позволит им больше времени проводить с семьей и лучше восстанавливаться.

Новости партнеров