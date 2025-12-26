news_header_top
Общество 26 декабря 2025 17:28

Нилов не поддержал идею введения шестидневной рабочей недели

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов не поддержал идею перехода на шестидневную рабочую неделю. Его слова приводит «NEWS.RU».

Ранее с такой инициативой выступил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Нилов назвал подобную меру избыточной нагрузкой на организм. По его мнению, государству следует стремиться к обратному – сокращению рабочего времени, чтобы граждане могли уделять больше внимания себе, семье, спорту и досугу. Депутат подчеркнул, что такой баланс будет способствовать укреплению здоровья нации, росту продолжительности жизни и улучшению демографической ситуации.

Проблему нехватки трудовых ресурсов парламентарий предложил решать технологическим путем, а не увеличением нагрузки на людей. Компенсировать рабочие часы должны роботизация и оптимизация процессов.

В качестве примера эффективной организации труда Нилов привел удаленную занятость. По его словам, дистанционный формат уже доказал, что сотрудники могут тратить на работу меньше времени без потери продуктивности.

