Последний из скинхедов: в Казани осудили участника известной экстремистской группировки

Владислава Конышева осудили за покушение на убийство и участие в экстремистском сообществе

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Никто не ожидал, что так получится»

Сегодня Ново-Савиновский суд Казани вынес приговор по делу скинхеда. На скамье подсудимых казанец Владислав Конышев. Его осудили за покушение на убийство и участие в экстремистском сообществе. Группировка, в которой состоял Конышев, по версии следствия, нападала на выходцев из стран Азии, Африки и республик Кавказа.

Весь процесс по этому делу шел в закрытом режиме. На оглашении резолютивной части договора «Татар-информу» разрешили присутствовать. В зале суда собрались родители, дедушка и друзья подсудимого. С первого раза зачитать приговор судье не удалось – процесс отложили с десяти утра на три часа дня.

В указанное время близкие Владислава пришли в том же составе, что и утром. Больше всего за судьбу внука волновался его дед.

«Никто не ожидал, что так получится», – сказал он.

Остальные родственники давать комментарии отказались. Судья начал оглашать приговор.

Больше всего за судьбу внука волновался его дед Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«По статье о покушении на убийство признать Владислава Конышева виновным и назначить ему наказание в виде 4 лет и 10 месяцев колонии общего режима. За участие в экстремистском сообществе назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы», – сказал он.

Суд освободил Конышева от ответственности по статье о возбуждении ненависти в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Время нахождения под стражей Владиславу Конышеву зачли в отбытый срок по формуле «один день за полтора». Вещественные доказательства: предмет верхней одежды со свастикой, три письма, металлический значок с изображением свастики и стикеры с подобными символами – суд постановил уничтожить.

Когда Конышева выводили из зала заседания, он успел махнуть рукой своим близким. Они помахали в ответ, у мамы на глазах были слезы.

Защитник подсудимого рассказал, что точного плана действий на данный момент нет.

«Точно не могу сказать, мы ждем приговор в печатном виде. Сейчас мы все услышанное будем обсуждать с родственниками Владислава. Также нам нужно оценить целесообразность обжалования, нужно пересчитать срок, который ему осталось сидеть. Рассчитывали на более мягкий приговор, это не самый лучший результат», – рассказал адвокат.

По версии следствия, группировка, в которой состоял Конышев, нападала на выходцев из стран Азии, Африки и республик Кавказа Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В составе группировки скинхедов Конышев участвовал в одном нападении»

В начале 2017 года организатор неонацистского движения вместе с Конышевым и еще парой сообщников вооружились молотком и бейсбольной битой, подкараулили у жилого дома на Чуйкова гражданина Азербайджана, подбежали к нему со спины и избили. Один из напавших снимал все происходящее на камеру. Когда пострадавший упал на землю, парни подумали, что он умер и сбежали. Позже гражданину Азербайджана оказали медпомощь. В этом покушении на убийство и участвовал Владислав Конышев.

Группировка, в которой он состоял, стала известна после резонансного убийства в Казани 24-летнего студента КФУ, гражданина Республики Чад Махджуба Тиджани Хассана. В феврале 2017 года около 22.00 его тело с ножевыми ранениями и проломленной головой нашли возле одного из домов по улице Аделя Кутуя. Тогда об этом деле писали все СМИ республики. 10 марта 2017 года двоих подозреваемых в нападении арестовали, ими оказались футбольные фанаты Роман Халилов и Руслан Архипов.

Группировка стала известна после резонансного убийства в Казани 24-летнего студента КФУ, гражданина Республики Чад Фото: © «Татар-информ»

Верховный суд РТ признал организатора Халилова и его сообщника Архипова виновными в убийстве темнокожего студента. Единственной причиной нападения на него стала межнациональная ненависть.

Следствие установило, «главарем» казанских неонацистов был Роман Халилов ­– и присяжные, и суд признали его виновным в создании экстремистского сообщества. Во время следствия он рассказал, как стал ненавидеть всех, чей цвет кожи отличался от его собственного.

Как стало известно из материалов дела, Халилов примкнул к группировке футбольных фанатов. После игр он и его новые друзья собирались вместе и устраивали облаву на иностранцев. В этой компании Роман познакомился с Русланом Архиповым, который поддержал его неонацистские идеи.

«Главарем» казанских неонацистов был Роман Халилов ­– и присяжные, и суд признали его виновным Фото: © «Татар-информ»

Экстремистское сообщество, по версии следствия, Халилов создал в 2016 году. Вместе с Архиповым они вербовали новых участников, вели среди них пропаганду, учили их драться. Через совместное увлечение футболом они и познакомились с Конышевым.

С января по февраль 2017 года группировка совершила череду нападений на выходцев из Афганистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Свои злодейства они снимали на видео, а потом выкладывали в интернет. Владислава Конышева обвиняли в участии именно в этой группировке, а также в распространении экстремистских материалов. Его дело выделили в отдельное производство так как он участвовал только в одном нападении на гражданина Азербайджана.



После приговора Конышеву его защитник рассказал «Татар-информу» некоторые детали этого дела.

«О том, что он участвовал в нападении на азербайджанца вину признал, а по статьям связанным с экстремизмом – нет. У него же и телефон забирали на экспертизу, там ничего не было. Стикеры со свастикой в материалах дела тоже не его, остались со старого дела, к нему эти вещественные доказательства не относятся. Вы на Халилова и Архипова посмотрите, они с нацистскими татуировками ходят, а у нашего одна и та православная», – дополнил защитник.