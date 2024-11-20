«Он из тех, чье имя войдет в историю за вклад в победу»: как Счастливчик помогает бойцам

«Раненому приходилось петь колыбельную, чтобы успокоить его»

Позывной Счастливчик приклеился к нему с детства. Почти с самого начала СВО он на передовой, глубокое знание тактической медицины и опыт помогли ему спасти немало людей, но он не оставляет попыток спасти еще больше.

Счастливчик понимал – на СВО неизбежны потери, а значит, его навыки могут оказаться полезны.

«Часть моей семьи – военнослужащие, часть – преподаватели. К слову, преподавательская часть моих родных очень сильно помогла мне, дав мне те знания, которые я активно использую и сейчас», – рассказал Счастливчик.

Сам Счастливчик, по словам тех, кто его знает, тоже обладает преподавательскими качествами. Он рассказывает, что раненые бойцы все равно что дети, поэтому к своим подопечным он относится по-отечески.

«Для вас это может прозвучать абсурдно, но бывало и такое, что раненому бойцу приходилось петь колыбельную, чтобы привести в состояние покоя», – поделился Счастливчик.

Для него нет невозможных или странных задач. Его основная цель – помочь, а как, он обязательно придумает.

«Никогда не говорю о работе с отцом»

«Первая моя поездка на СВО случилась в 22-м году. Никто об этом не знал. У меня никого и нет из близких, кроме собаки и отца. Но и он не знал ровно до того момента, как меня впервые показали по телевизору», – поделился Счастливчик.

Отец Счастливчика, конечно, был против, однако сдался, зная характер сына. Сейчас уже он не подает вида, что переживает. Хотя, признается боец, тот момент, когда отец узнал о его решении, ярко отложился в его памяти. Было много эмоций.

«Какой родитель может смириться с такой новостью? Конечно, будут переживать, но я звоню ему, говорю, что все в порядке. Рабочие темы никогда не поднимаю», – рассказал боец.

Счастливчик хоть и добрый, но человек суровый, закаленный – это читается и в глазах, и даже в движениях. В этом улыбчивом, любящем пошутить человеке чувствуется стальной стержень – огромная духовная сила.

«Это был март 2022 года. Я в своей жизни видел много насильственных смертей, но данный случай поразил даже меня. Это была женщина на поздней стадии беременности с плодом внутри. Судя по признакам, она была изнасилована группой людей, после чего в нее залили два баллона монтажной пены, от чего она и погибла. Это стало моим первым ярким воспоминанием оттуда», – вспоминает Счастливчик.

«Шьем одежду для бойцов, готовим санинструкторов, помогаем психологически»

С недавних пор помимо основной деятельности Счастливчик занимается и благотворительным фондом. Признается, что совмещать эти разные виды деятельности бывает непросто.

«Я то на передовой, то в фонде, стараюсь совмещать. Это сложно, фонд требует отдачи и вложений. Со всех сторон я умышленно создал себе такое положение, чтобы не потянуть за собой никого в случае чего. Ни жены, ни детей. Вот так “задвухсотишься”, и родные будут вынуждены взять на себя финансовые обязательства», – рассказал герой.

Фонд, работу которого организует Счастливчик, называется «Ценим жизнь». Название придумали сами волонтеры. Целевая аудитория – бойцы и их родственники.

«То, что мы делаем здесь, это прецедент», – поделился боец.

И это не просто громкие слова. Деятельность фонда на данный момент состоит из пяти мини-проектов. Это пошив одежды, средств эвакуации, далее подготовка санинструкторов, обучение военно-медицинской подготовке, подготовка бойцов. Лингвистический проект, где специалисты переводят литературу неприятеля, проводят аналитику и передают информацию нашим бойцам. Также психологический проект, созданный для помощи бойцам и их семьям. А еще – проект-библиотека, где специалисты фонда отбирают литературу для ознакомления, в целях просвещения по теме СВО.

Казанский филиал организации делится на несколько частей – это учебный класс, отдельный кабинет для аналитики ситуации, работы лингвистов, складские помещения и пошивочный цех.

«Везде мы пробуем новаторские подходы, пытаемся ускорить и удешевить производство необходимых вещей. Например, для производства аптечки «Маруся» я выбрал конвейерный метод Генри Форда, когда часть волонтеров отвечает за определенную часть работы, после чего передают заготовки дальше. И я не ошибся – работа пошла быстрее», – рассказал Счастливчик.

Каждая вещь, произведенная в этом фонде, – продукт работы группы профессионалов.

«Мы самостоятельно производим бинты для тампонады, которые стоят в разы дешевле, чем любые другие на рынке. Мы сами их производим, вакуумируем и закладываем в аптечки личного производства. Сейчас работаем над разработкой специального переносного устройства для разогрева физраствора, который, как известно, перед введением должен быть определенной температуры», – рассказал Счастливчик.

«Он из тех людей, кому суждено войти в историю»

Фонд «Ценим жизнь» просто кладезь новаторских идей. Особую гордость руководителя вызывает обширная сеть обратной связи. Счастливчик поддерживает контакт с каждым человеком, кого он обучил и кому доставил гуманитарную помощь.

«Это американский аналог устройства для остановки кровотечения путем прямого давления – там, где нельзя наложить жгут или сделать тампонаду раны. Их аппарат стоит от 40-50 тысяч. Думали, как удешевить продукт. Решение – домкрат для мебели: та же технология, а стоит 500 рублей. Технологию уже внедрили, ребята активно пользуются», – рассказал Счастливчик.

Есть цель закупить и сделать как можно больше на те средства, которые есть. Счастливчик говорит, что они пытаются выжать максимум из каждого взноса в фонд.

«Кроме того, мы занимаемся переводом роликов в формате коротких видео, которые записывают иностранные военные блогеры, так многим легче воспринимать информацию. Мы переводим литературу оппонента, мониторим их соцсети, отслеживаем настроения. Все началось с того, что к нам в руки попала методичка Иностранного легиона ВСУ, мы ее перевели, разобрали и отправили нашим ребятам – в итоге, заранее предугадывая действия врага, ребятам удалось его разгромить», – поделился Счастливчик.

В каждой произведенной или созданной в фонде вещи или разработанной технологии чувствуется опытная рука, прагматичность. Моментальное осознание – это создал человек, который четко знает свое дело.

Сам же Счастливчик – закаленный в боях, но при этом нисколько не утративший милосердия, сочувствия – также уникален. Смотришь на него и понимаешь – он из тех людей, кому суждено войти в историю как человеку, внесшему свой значительный вклад в общую Победу.

Фото и видео Кирилла Гумирова