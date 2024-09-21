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Никольский собор в Мензелинске хотят признать объектом культурного наследия
Никольский кафедральный собор в Мензелинске собираются внести в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
Храм был заложен в 1807 году, а освящен в 1813-м. Возвели собор частично на казенные средства, но в основном на пожертвования, собранные по обету отставным унтер-офицером Матвеем Дмитриевичем Ситниковым. Он несколько лет собирал деньги, путешествуя пешком по всей России.
В 1878 году собор пострадал от пожара. В 1880–1890 годах он был реконструирован на деньги известного елабужского купца и благотворителя Ивана Стахеева, а также казанского купца Павла Щетинкина.
При советской власти, в 1938 году, храм был закрыт. Здание сначала передали сельхозтехникуму, затем в нем открыли кинотеатр, а потом его стало использовать мельничное управление. В этот период оказалась утрачена высокая пятиярусная колокольня.
В 1990-х годах Никольский собор возвратили Русской православной церкви. Здание было отремонтировано.
Выдержанный в стиле ампир кирпичный собор имеет оригинальную объемно-планировочную композицию: центральный неф вместе с апсидой вынесен вперед. Основной объем завершен высокой ротондой, прорезанной двумя рядами оконных проемов. Входы с западного, южного и северного фасадов украшены портиками дорического ордера.
Из проведенной экспертизы следует, что храм имеет высокую архитектурно-художественную и градостроительную ценность, является уникальным объектом культурного наследия и должен подлежать государственной охране как памятник градостроительства и архитектуры, имеющий особое значение для истории и культуры Татарстана.
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