Николай Валуев: «Спасибо Уайлду. Искренне надеюсь, что Россия стала для него родиной»

Депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев поделился впечатлениями после бронзовой медали Вика Уайлда в параллельном гигантском слаломе на зимней Олимпиаде-2022 года в Пекине.

По словам бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, бронза Уайлда станет отличным ответом тем, кто пытается принизить российский спорт.

«Нужно приветствовать стремление Уайлда. Он столько лет выступает за Россию! Вик — молодец! Большое ему спасибо! Надо его поздравить. Надеюсь, он будет передавать опыт молодым. Искренне надеюсь, что Россия стала для него родиной. Любая медаль в копилку — салют и успех. И отличный ответ всем тем, кто пытается безуспешно всеми неспортивными методами принизить российский спорт» – цитирует Валуева «Чемпионат».

Напомним, ранее сноубордист Вик Уайлд, с 2019 года представляющий Татарстан, завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.