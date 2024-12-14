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Николай Овсиенко предложил начать изучение истории России в детсадах
Ввести изучение отечественной истории в детских садах предложил замначальника Управления Президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере, зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. Об этом он заявил на пленарном заседании межрегиональной конференции по разработке учебников региональной истории в КФУ.
«Историю Отечества нужно изучать не с пятого и даже не с первого класса, а со старших групп детского сада. В доступной форме нужно рассказывать детям об основных фактах истории и прививать любовь к своему краю. Пусть это будут картинки, сказки по истории. Такой опыт у нас есть», – отметил Овсиенко.
По его словам, вопрос по изучению истории России в дошкольных учреждениях изучался Межведомственной комиссией по историческому просвещению.
«Такая идея прозвучала. Я думаю, что она будет реализована», – подчеркнул спикер.
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