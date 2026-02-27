Николай Касьянов из «Интерфакса» назвал причины высокой цитируемости «Татар-информа»

Заместитель генерального директора информационного агентства «Интерфакс» Николай Касьянов назвал факторы, повлиявшие на высокий индекс цитируемости «Татар-информа» по версии «Медиалогии» в 2025 году.

«Во-первых, хорошее агентство само по себе. Много в последнее время позитивных изменений, особенно связанных с развитием экономического блока агентства. Поскольку это официальное агентство, оно в центре всех информационных потоков, которые в республике происходят, это тоже играет свою роль», – сказал Касьянов.

Индекс цитируемости напрямую зависит от качества источников, редакционной политики и работы с аудиторией, отметил он.

«Во всех медиаисследованиях индекс цитируемости – это, по сути дела, вопрос правильного подбора источников, хорошего качества самой информации, правильной редакционной политики и, собственно говоря, правильной работы с целевой аудиторией. Эти характеристики и формируют индекс», – пояснил эксперт.

По словам Касьянова, показатель цитируемости является одним из ключевых критериев оценки работы СМИ, поскольку отражает востребованность материалов у профессионального сообщества и других редакций.

«Татар-информ» возглавил рейтинг цитируемости СМИ Татарстана, подготовленный «Медиалогией» по итогам 2025 года. Информагентство набрало 1863,15 балла – рекордный показатель за всю историю издания.