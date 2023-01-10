Песков: Путин получает информацию о состоянии здоровья Михалкова

Президент России Владимир Путин желает российскому кинорежиссеру Никите Михалкову, который сейчас находится в больнице, скорейшего выздоровления. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Какая может быть реакция? Может быть только одна: естественно, Президент регулярно получает информацию о состоянии его (Михалкова — прим. Т-и) здоровья, сопереживает и желает скорейшего выздоровления, как и мы все», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщал ранее «Татар-информ», Никита Михалков был доставлен в больницу 5 января в тяжелом состоянии. Сейчас он остается в реанимации.