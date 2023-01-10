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Общество
10 января 2023  13:38

Песков: Путин получает информацию о состоянии здоровья Михалкова

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Президент России Владимир Путин желает российскому кинорежиссеру Никите Михалкову, который сейчас находится в больнице, скорейшего выздоровления. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песковсообщает РИА Новости. 

«Какая может быть реакция? Может быть только одна: естественно, Президент регулярно получает информацию о состоянии его (Михалкова — прим. Т-и) здоровья, сопереживает и желает скорейшего выздоровления, как и мы все», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. 

Как сообщал ранее «Татар-информ», Никита Михалков был доставлен в больницу 5 января в тяжелом состоянии. Сейчас он остается в реанимации.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #Никита Михалков
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