«Никакой обратной дороги не будет»: Матыцин объяснил, почему не отменят карты болельщика

Решение о введении карты болельщика на матчах Мир — Российской Премьер-лиги не является попыткой «убить» футбол, а обусловлено соображениями безопасности. Об этом на полях выставки-форума «Россия» рассказал журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Не считаю, что карта болельщика имеет отношение к попыткам „убить“ футбол. Это решение президента, никакой обратной дороги не будет. Это решение ради безопасности и культуры боления», — сказал глава спортивного ведомства.

По его словам, на сегодняшний день около 1,6 млн человек оформили карту болельщика, в 200 тыс. случаев их оформляли удаленно с помощью системы дистанционной идентификации, передает ТАСС.

«Благодаря карте болельщика футбол может стать видом качественного и спокойного семейного досуга», — подчеркнул Олег Матыцин.

30 декабря 2021 года Президент Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на игры Мир — РПЛ. В июле 2022 года появилась возможность оформить ее на Госуслугах. Ранее «Татар-инфор» сообщал, что МФЦ Татарстана зафиксировал растущий интерес татарстанцев к оформлению карты болельщика для посещения спортивных мероприятий.