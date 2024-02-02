МФЦ Татарстана напомнил, как оформить «Карту болельщика»

МФЦ Татарстана в 2023 году зафиксировал растущий интерес татарстанцев к оформлению «Карты болельщика» для посещения спортивных мероприятий. Поэтому специалисты МФЦ оказывали выездную поддержку по их оформлению в выходные дни, сообщила сегодня на итоговом совещании ведомства в Казани директор МФЦ по РТ Ленара Музафарова.

«Еще одна популярная услуга, которая появилась у нас недавно, связана с оформлением „Карты болельщика“. Спрос на нее значительно вырос в 2023 году, поскольку на законодательном уровне установлено требование наличия этой карты у болельщиков при посещении спортивных объектов. Оформить карту можно как через МФЦ, так и при помощи биометрии из единой биометрической системы», — сказала она.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Поскольку матчи премьер-лиги проходили в основном по выходным дням, когда офисы приема закрыты, специалисты МФЦ оказывали выездную поддержку по оформлению «Карты болельщика» на стадионе «Ак Барс Арена», а также выезжали в другие спортивные учреждения.

Итоги работы за 2023 год МФЦ Татарстана подводит сегодня в казанском ИТ-парке. В работе совещания принимают участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин и министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.