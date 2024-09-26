«Никаких инвалидов я у них не видел»: в суде допросили соседа рабовладельцев из Молдовы

Сегодня в Советском суде Казани выслушали свидетелей по делу рабовладельцев из Молдовы. По версии следствия, они искали бездомных инвалидов, забирали к себе домой, а уже после вывозили на улицы просить милостыню.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Сегодня суд выслушал свидетеля защиты – соседа предполагаемых работорговцев. Частный дом в поселке Константиновка Советского района Казани был разделен на две части. В одной жила семья сегодняшнего свидетеля, а вторая половина сдавалась в аренду.

«Стены были тонкие, гипсокартонные, но никого шума с их стороны я не слышал», – поделился свидетель Никита Белячков.

Сторона защиты утверждает – ни о какой организации рабства речь не идет, а бездомные добровольно жили у них. Милостыню же просили по своему желанию, чтобы расплатится за еду и кров. А раз шума со стороны соседей слышно не было, сказал свидетель, значит речь о насилии не идет.

«Никаких инвалидов на их стороне я не видел. Вели себя они тихо», – рассказал Никита Белячков.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Напомним, вся история началась с того, что волонтер Юлия Хакимова подобрала на улице безногого инвалида Дмитрия Карпова и рассказала в соцсетях его историю. По словам Дмитрия, граждане Молдовы удерживали бездомных, кормили их, а днем заставляли просить милостыню. Как только Юлия сняла с инвалида смарт-часы, которые, скорее всего, использовались для слежки, за Дмитрием приехала белая BMW. Юлия смогла заснять номер машины, после чего нашлись и владельцы, которые угрожали ей расправой из-за «украденного» инвалида.

На скамье подсудимых трое – Владимир Ибриан, Виолета Лепэдату и Мария Зореа. Статьи, по которым им выдвигают обвинение: использование рабского труда и торговля людьми. На данный момент все трое находятся под стражей.

К слову, в СИЗО они находятся уже на протяжении четырех лет. Под стражу их взяли 31 декабря 2020 года. За это время Владимир Ибриан, младший брат и предполагаемый сообщник Виолеты Лепэдату, значительно исхудал.

Также, по версии следствия, в состав группы, помимо сегодняшних подсудимых, входили Роман Мавроян, Флорин Панкратий, Спартак Скрипкару и другие граждане Республики Молдова.

Потерпевшие уже давно не появляются на процессах. Защита связывает это с тем, что «бездомные пьяницы вновь окунулись в привычный ритм жизни». Корреспондент «Татар-информа» выяснил: Николай Черепанов, 20 лет находившийся в розыске, воссоединился со своей семьей, за ним в приют приехал брат. Дмитрий Карпов вместе еще с одним потерпевшим по этому делу попал в Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где и скончался. Единственный потерпевший, который по-настоящему исчез, – это Антон Ахметов.

Пропажа потерпевшего вызывает некоторые опасения, ввиду ранних заявлений Дмитрия Карпова о том, что в случае побега инвалидов избивали и угрожали им убийством. Что интересно, на допросах в суде потерпевшие единогласно заявляли – находились добровольно, милостыню собирали для оплаты еды и проживания, а один и вовсе утверждал, что уходил порядка 15 раз и примерно столько же раз возвращался обратно.