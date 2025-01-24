«Никаких больше легких денег»: часть ОПГ дропперов раскаялась и ждет вердикта суда

В Казани на финишную прямую вышло уголовное дело участников преступной группировки, которые работали на телефонных мошенников. Они обналичивали деньги с тех самых «безопасных счетов», куда обычно предлагают перевести сбережения россиянам «сотрудники банков». О раскаянии и работе преступной схемы в репортаже «Татар-информа».





Сегодня в Ново-Савиновском суде Казани состоялись прения по громкому делу группы дропперов

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как выглядят держатели «безопасных счетов»?

Сегодня в Ново-Савиновском суде Казани состоялись прения по громкому делу группы дропперов. В ближайшее время суд поставит точку в этом уголовном деле. На скамье подсудимых 16 человек. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе. Девятерых из них обвиняют в незаконном обороте банковских карт. Большинство из подсудимых – молодые люди до тридцати лет.

По версии следствия, преступное сообщество делилось на три ячейки: первая – верхушка, организаторы и «звонари» из Польши и Украины, вторая – омская ячейка под предводительством подсудимого Максима Тарасова, третья – казанская, под руководством некоего Ефимова. Ранее «Татар-информ» сообщал, что Ефимов находится в Таиланде и сотрудники правоохранительных органов работают над запуском процесса его экстрадиции на родину для суда.

По версии следствия, группировка телефонных мошенников действовала по всей России. Их жертвами чаще всего становились беззащитные люди преклонного возраста. Работала банда по известной схеме – представлялись сотрудниками банков, ФСБ, правоохранительных органов и предлагали перевести деньги на безопасный счет.

Звонки пенсионерам поступали из-за границы. «Безопасными счетами», на которые предлагалось перевести деньги, были счета карт – их добывали эти шестнадцать человек, которые оказались на скамье подсудимых.

Следствие говорит о девяти пострадавших по этому делу и сумме ущерба в почти 10 миллионов рублей, но это только предоставленные обвинением эпизоды. На самом деле пострадавших может быть гораздо больше. По версии следствия, они получали деньги от пенсионеров из Омска, Тюмени, Татарстана, Кировской области, Хабаровска, Амурской области, Москвы и Московской области.

Дело рассматривается в Татарстане, поскольку двенадцать из обвиняемых – уроженцы республики, еще четверо – из Омской области. Все участники группировки, считает следствие, дружили между собой и общались в мессенджерах, некоторые из них встречались и в реальной жизни.

Помощник прокурора Ново-Савиновского района Булат Султанов рассказал «Татар-информу», какие сроки запросил у суда для каждого подсудимого.

Роману Абадееву – 11 лет 4 месяца лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года.

– 11 лет 4 месяца лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года. Артуру Азимбекову – 10 лет лишения свободы.

– 10 лет лишения свободы. Сергею Аленкину – 10,5 года лишения свободы.

– 10,5 года лишения свободы. Никите Анисимову – 9,5 года лишения свободы.

– 9,5 года лишения свободы. Гору Багдасаряну – 9 лет лишения свободы.

– 9 лет лишения свободы. Булату Габитову – 10 лет 8 месяцев лишения свободы.

– 10 лет 8 месяцев лишения свободы. Артему Гостеву – 8 лет лишения свободы.

– 8 лет лишения свободы. Дмитрию Страхову – 8 лет лишения свободы.

– 8 лет лишения свободы. Максиму Тарасову – 14 лет лишения свободы.

– 14 лет лишения свободы. Данилу Уланову – 9 лет лишения свободы.

– 9 лет лишения свободы. Бекзоду Умарову – 10,5 года лишения свободы.

– 10,5 года лишения свободы. Алие Федоровой – 9 лет лишения свободы.

– 9 лет лишения свободы. Айрату Хуснутдинову – 9 лет лишения свободы.

– 9 лет лишения свободы. Алексею Чуприлину – 9 лет лишения свободы.

– 9 лет лишения свободы. Рамису Шагиахметову – 9 лет лишения свободы.

– 9 лет лишения свободы. Рамилю Шарифуллину – 9 лет лишения свободы.

На скамье подсудимых 16 человек. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Исполнителей судят, организаторы прячутся за границей

Следствие полагает, что главари банды находятся на территории Украины и Польши. На работу молодых людей из неблагополучных слоев населения они набирали через Телеграм.

В поисках легких денег молодые люди, по версии следствия, стали дропперами. Дропперы – это те, кто просит друзей и приятелей оформить банковские карты и отдать их им за деньги. Как правило, владельцам карт за это платили от 2 до 5 тысяч рублей. Банковские карты также покупали и у маргиналов. Потом их использовали в качестве тех самых «безопасных счетов», куда телефонные мошенники обычно просят перевести деньги.

Чтобы схема работала безотказно, дропперы стараются покупать банковские карты у друзей и знакомых. В случае если переводы со счета на счет приостановят работники банка, сославшись на их подозрительность, то владельца попросят пройти в банк и подтвердить перевод. Процент от задержавшейся на счету владельца карты суммы мошенники переводили дропперам. Это была их плата за участие в криминальной схеме.

Когда в лапы «звонарей» из Польши и Украины попадались доверчивые россияне, которые отсылали им деньги на «безопасный счет», сумму начинали переводить на разные купленные карты. Потом деньги обналичивали, клали на другую карту и переводили за границу. Чаще всего, как считает следствие, именно на Украину. Личности звонивших следствием не установлены.

В ближайшее время суд поставит точку в этом уголовном деле Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Сделали обвиняемым по принципу стадности»

Сегодня суд выслушал последнее слово подсудимых.

«Необоснованно и незаконно привлекли моего подзащитного. Особого внимания следует расследование этого дела, которое было сделано не должным образом. Никита Анисимов не признал вину. Следствие незаконно и необоснованно вменяет ему преступление до даты, когда он вообще узнал об этом сообществе. Нельзя состоять в сообществе, не зная, что оно существует», – сказал адвокат Никиты Анисимова.

Адвокат настаивал, что молодые люди считали свои действия обычной подработкой – никакого организованного преступного сообщества не было.

«Никаких устойчивых связей не поддерживали. О существовании преступной группы и сообщества не знали и никуда не вступали. Отсутствуют доказательства, что группа финансировалась и имела пополняемый от преступлений фонд. Никакой иерархии, никаких устойчивых правил. Был допрошен мой подзащитный. Хищением денежных средств он не занимался, никого не обманывал, помогал Чуприлину. Лица никогда не скрывал, не конспирировался. Обвинение строится на предположениях и догадках. Мой подзащитный был привлечен как обвиняемый, по принципу стадности», – указал адвокат.

Адвокат отметил, что следствие не предоставило доказательств того, что деньги отправлялись на финансирование какой-ибо запрещенной организации.

«Они работали как обычные сотрудники. Возможно, их даже запугивали стоявшие сверху. Вина Анисимова не доказана, прошу вынести оправдательный приговор», – заключил адвокат.

Большинство из подсудимых – молодые люди до тридцати лет Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Никаких больше легких денег в моей жизни»

В последнем слове большинство подсудимых оставило решение «на усмотрение суда», однако несколько человек высказались.

«Ваша честь, я сожалею и раскаиваюсь, что сбыл свою карту и участвовал в таком низком деянии. Вину я частично признал. Я нахожусь в СИЗО более двух лет, выводы сделал. Ранее не привлекался. Не наказывайте меня лишением свободы», – сказал Айрат Хуснутдинов.

Вместе с ним на суде раскаялся и Артур Азимбеков, он сказал, что сожалеет, что произошла такая ситуация. По его словам, мужчина не знал, откуда снимает и куда отправляет деньги. Отдельно подчеркнул, что никогда в жизни не будет больше искать легких денег.

Глава омской ячейки Максим Тарасов, которому запросили самый большой срок среди всех подсудимых, напротив, заявил о полной невиновности.

«Через неделю будет уже два года, как мы находимся в СИЗО за преступления, которых по факту не совершали. Там у нас была постоянная работа, все относились к этому как к работе. Я виноват только в том, что хотел заработать легких денег, но я никогда не хотел обманывать людей. У меня семья страдает из-за моего отсутствия, надеюсь на справедливое решение», – отметил он.

Сергей Аленкин в последнем слове выразил общее мнение о том, что ни к чем подобному в жизни он больше не прикоснется. Попросил строго не наказывать и объяснил суду, что за два года в СИЗО он все осознал.

«Карту продать – продали, а то, что она будет участвовать в мошеннических действиях, не знали. Я сам не знал, что так будет. Прошу принять справедливое решение. Так как и во время запрета определенных действий я ничего не нарушал. Можете посмотреть характеристики с места работы, ничего плохого никому я не делаю, только пользу стараюсь приносить. Прошу понять, ваша честь», – высказался Булат Габитов.

Единственная в преступной группе девушка – Алия Федорова – также заявила, что сожалеет о случившимся. По ее словам, ее уверяли, что карта не будет участвовать в преступных схемах.

«За время процесса я родила второго ребенка, старшего ребенка забрала из приюта. Никого из подсудимых после передачи карты не видела. Прошу оставить меня с моими дочками», – сказала она.

В ближайшее время суд вынесет приговор всей группе дропперов.