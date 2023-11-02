Нигматуллина: «Говорить, что в Татарстане сокращается число ЗАГСов, в корне неверно»

Речь в законопроекте, принятом сегодня Государственным Советом РТ, идет не о ЗАГСах. Так, информацию о внесенной законодательной инициативе прокомментировала «Татар-информу» начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина.



«У отдельных сельских и городских поселений прекращаются полномочия на регистрирующие действия в связи с тем, что они их не осуществляли на протяжении целого ряда лет. Это не органы ЗАГС, которые функционируют во всех городах и районах республики, а говоря по-простому, секретари исполкомов поселений. Поэтому говорить, что предстоит сокращение числа ЗАГСов, в корне неверно», — сказала Нигматуллина.



Суть вопроса заключается в исключении случаев содержания избыточных мощностей ресурсоемкой информационно-технологической инфраструктуры, которая обеспечивает работу федеральной информационной системы ЗАГС.



Кроме того, начальник Управления ЗАГС напомнила, что регистрация актов ведется с учетом принципа экстерриториальности, т.е. за соответствующей услугой можно обратиться в любой из 67 органов, уполномоченных на регистрацию актов гражданского состояния в Республике Татарстан.

Ранее появилась информация, что в Татарстане сократится количество исполкомов поселений, где можно регистрировать акты гражданского состояния.