В Татарстане сократят до 22 количество поселений с органами ЗАГС

В Татарстане сократят до 22 количество поселений, где можно регистрировать акты гражданского состояния. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 48-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Проведенный нами анализ показал, что в 11 муниципальных районах 20 исполкомов городских и сельских поселений, наделенных соответствующими полномочиями, не осуществили начиная с 2019 года ни одного регистрирующего действия», — сказала начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина.

В настоящее время в Татарстане регистрацию актов проводят органы ЗАГС Казани, Набережных Челнов, 43 муниципальных районов, а также исполкомы 42 городских и сельских поселений с численностью населения от 2 тыс. жителей.

Законопроектом предлагается прекратить соответствующие полномочия, например, в Терсинском, Малобугульминском, Подгорненском, Бирюлинском, Дубъязском, Усадском, Танайском и других сельских поселениях.