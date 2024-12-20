Нигматуллин: К сожалению, многие татарстанцы забывают о правилах безопасности в праздники

Новый год в Татарстане – самый пожароопасный праздник. Об этом сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности напомнил первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.

«К сожалению, Новый год – не только радость и веселье, но и самый опасный период в году. Для многих он становится трагедией, люди забывают о правилах безопасности. Как вы знаете, в период с 25 декабря по 8 января у нас введен особый противопожарный режим», – рассказал Рустам Нигматуллин.

«Татар-информ» рассказывал, что традиционно в период проведения новогодних праздников в республике начинает действовать особый противопожарный режим. В этом году он продлится с 25 декабря по 8 января.

Как обезопасить себя в новогодние праздники, как выбрать салют и где ставить елку рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.