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Происшествия 19 декабря 2024 14:11

В Татарстане с 25 декабря вводится особый противопожарный режим

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В Татарстане с 25 декабря вводится особый противопожарный режим
Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

В Республике Татарстан с 25 декабря начинает действовать особый противопожарный режим. Об этом сегодня на брифинге в «Татар-информе», посвященном введению в республике особого противопожарного режима, рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ, полковник внутренней службы Максим Трущин.

«Традиционно в период проведения новогодних праздников в республике начинает действовать особый противопожарный режим. В этом году он продлится с 25 декабря по 8 января», – рассказал Максим Трушин.

В этот период усилится контроль за использованием пиротехники в непредназначенных для этого местах.

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