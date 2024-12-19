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В Татарстане с 25 декабря вводится особый противопожарный режим
В Республике Татарстан с 25 декабря начинает действовать особый противопожарный режим. Об этом сегодня на брифинге в «Татар-информе», посвященном введению в республике особого противопожарного режима, рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ, полковник внутренней службы Максим Трущин.
«Традиционно в период проведения новогодних праздников в республике начинает действовать особый противопожарный режим. В этом году он продлится с 25 декабря по 8 января», – рассказал Максим Трушин.
В этот период усилится контроль за использованием пиротехники в непредназначенных для этого местах.
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