Нигматуллин: Героизм воинов-интернационалистов служит примером для новых поколений

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин поздравил проживающих в Татарстане ветеранов, участвовавших в боевых действиях за пределами страны в годы после завершения Второй мировой войны.

«От имени Правительства Республики Татарстан поздравляю вас с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества!» – заявил он.

«В этот день мы вспоминаем о великом подвиге тех, кто с риском для собственной жизни, храня верность присяге, исполнил воинский долг. Мы искренне гордимся нашими земляками, кто на своих плечах с честью и достоинством вынес суровые испытания. И скорбим о тех, кто не вернулся с полей сражений и пал в бою. Их подвиг навечно останется в наших сердцах», – заметил первый вице-премьер РТ.

«Многие воины-интернационалисты и ветераны, прошедшие огонь «горячих точек», по-прежнему в строю и вносят большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. Ваш героизм, доблестные дела служат примером для подрастающего поколения, будущих солдат и офицеров», – подчеркнул Рустам Нигматуллин.

«Примите слова признательности и благодарности за мужество и стойкость. Желаем крепкого здоровья, сил и благополучия вам и вашим близким!» – заключил первый заместитель главы Правительства РТ.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны, приурочен к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в Год защитника Отечества эта памятная дата приобретает особую значимость.