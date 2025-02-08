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Общество 8 февраля 2025 10:50

Минниханов: День памяти воинов-интернационалистов приобретает особую значимость

Минниханов: День памяти воинов-интернационалистов приобретает особую значимость
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Год защитника Отечества День памяти воинов-интернационалистов приобретает особую значимость, заявил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства республики.

15 февраля в России отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата приурочена к выводу советских войск из Афганистана.

«В этот день мы чествуем воинов-афганцев и других ветеранов боевых действий, кто прошел горячие точки, мужественно исполнив свой долг», - цитирует Минниханова его пресс-служба.

Руководитель республики подчеркнул, что многие из числа афганцев и сегодня участвуют в спецоперации, в гуманитарных миссиях, в деятельности ветеранских организаций, а также проводят патриотическую работу с молодежью. Раис РТ также поручил главам городов и районов на высоком уровне провести торжественные мероприятия.

#Рустам Минниханов #день памяти воинов-интернационалистов #мероприятия
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