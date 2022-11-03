Night-квест в Кул Шариф, fashion-показы, художники Украины: гид «Ночи искусств» в Казани

В День народного единства в Казани впервые пройдет и объединенная акция музеев, театров и даже fashion-дома – «Ночь культурного единства», приуроченная к государственному празднику и Всероссийской акции «Ночь искусства». «Татар-информ» публикует обзор, где планируются активности, какие можно посетить бесплатно, а где потребуется билет.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Украинская живопись и пионерская линейка

В Музее изобразительных искусств Татарстана – в главном здании и в филиале, Национальной художественной галерее «Хазинэ» на территории Казанского Кремля, – акция «Ночь искусств» будет полностью бесплатной для посещения. Хотя музей организует мероприятия самостоятельно, не соучаствуя в коллаборации «Ночи культурного единства». Из самого тенденциозного в усадьбе Сандецкого (главном здании Музея ИЗО РТ) заявлены экскурсии по произведениям украинских художников, в галерее «Хазинэ» – пионерская линейка. Оба филиала, к слову, в этот день будут работать до 20 часов, как и третье подразделение ГМИИ РТ – Галерея современного искусства.

Главное здание Музея ИЗО РТ (Карла Маркса, 64) будет работать 4 ноября с 12.00. Здесь можно будет посетить лекции про искусство портрета Ильи Репина (12.00), об Игоре Грабаре и его графической серии к произведениям Гоголя в коллекции музея (13.00), а также о теме моря на картинах Айвазовского, Лагорио и Богаевского (15.00). Для детей пройдет занятие «Страна одна – художники разные» (14.00). Для посетителей всех возрастов – экскурсии «Украинские художники в истории отечественного искусства» (15.00 и 17.00) и «Художники Малороссии в коллекции Ольги Александровой-Гейнс» (14.00), во время которой гости побывают музейных фондах. Завершит программу «Ночи искусств» в главном здании Музея ИЗО РТ концерт Русского народного хора «Раздолье» (18.00).

Галерея «Хазинэ», филиал Музея ИЗО РТ в Казанском Кремле, начнет свою работу в 11 часов. Здесь в интерьерах выставки «Искусство Союза» пройдет квест-игра для детей «Пионер всегда готов!» (12.00, запись на нее уже закрыта), экскурсия от художника-геолога из Бугульмы Фарита Газизулина по его недавно открывшейся выставке «Дорогами странствий» (13.00). В 15.00 здесь начнутся концерт марийского фольклорного ансамбля «Кна вел» и удмуртского фольклорного ансамбля «Инвожо» и мастер-класс по акварели от известного казанского художника Рустема Хузина (участие бесплатное, по предварительной записи, необходимо иметь базовое художественное образование и принести с собой акварельную бумагу А3 или А4, акварельные краски, беличьи кисти, емкость для воды и планшет для закрепления бумаги).

Финалом «Ночи искусств» в «Хазинэ» станет иммерсивная постановка «Адрес.ussr»: торжественная пионерская линейка, концерт, читка стихов, танцы, которую музей организует совместно с Лигой студентов.

Галерея современного искусства 4 ноября будет работать с 11 часов. Специальных мероприятий здесь в этот день не планируется, но вход на все выставки также будет свободным.

Подробное расписание мероприятий можно узнать на сайте Музея ИЗО РТ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дефиле с историей и в историю

Объединенная «Ночь культурного единства» пройдет в Казани по инициативе Национального музея РТ. Все мероприятия задействованных организаций-участников также бесплатны для посетителей. А это концерты, вернисажи, показ мод, экскурсии, мастер-классы, квесты, викторины, декламации стихов и многое другое – всего 59 событий. Участниками акции станут актеры, музыканты, модели, художники, известные блогеры и медийные персоны. Кроме того, желающих от площадки до площадки сможет развезти двухэтажный экскурсионный красный автобус – также бесплатно. За вечер, с 20.00, он совершит три выезда от Национального музея РТ по маршруту между музеями и театрами.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Записываться на мероприятия можно при желании, но требования такого нет. Мест в автобусе 56, мы будем отслеживать его наполняемость, и если вы вдруг кто-то не успеет на первый автобус, он точно успеет на автобус через час», – пояснила «Татар-информу» заведующая отделом музейно-образовательных программ Национального музея РТ Зарина Сафина.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Например, посетители смогут побывать на историческом дефиле в главном здании Национального музея (на площади 1 Мая) – они увидят костюмы народов Поволжья и военное обмундирование прошлых эпох с пояснениями истории их создания и бытования (с 18 до 19 часов). В следующий час здесь же можно будет увидеть ожившие сказки народов России под живую этническую музыку, стать участником народных игр. С 21 до 22 часов в стенах музея пройдет этно-sound под звуки DJ-сета – зазвучит живое пение, в том числе шаманские напевы, интегрированные с электронным сетом.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На другой площадке Национального музея параллельно будут проходить концерт саксофона к 100-летию джаза «Ночные звуки города» (с 18 до 19 часов), показ короткометражных фильмов кинопремии «Алтын тэлинке» / «Золотая тарелка» (с 19 до 20 часов), а также полуторачасовое дефиле (с 20.30 до 22.00) от театра моды «Ильдан-Лик», в котором будет представлена одежда казанских модельеров, и т.д. С 18 до 21 часа будут проходить мастер-классы по живописи, игре на музыкальных инструментах, каллиграфии и пр.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Устами гостей из прошлого

В Музее Горького и Шаляпина в 16 часов откроется выставка «Невесомость» члена Союза художников России Любови Григорьевой (Казань), в 17 часов – выставка Ларисы Ахмадеевой (Санкт-Петербург), а в 20 часов – выставка «Мой рок – моя нежность» Анны Липатниковой (Казань). Здесь же пройдут концерт классической музыки от Казанской консерватории, лекция Александра Белова «Горький и Шаляпин. Как стать гением?» и, например, презентация коллекции одежды из шерсти мокрого валяния мастерской Ольги Смирновой «Сказки старой Казани» (с 19.00 до 19.30) и мастер-класс по мокрому валянию. Авторскую программу «”…И сбоку бантик”. Мода начала ХХ века» проведет с 20.00 до 21.30 казанский краевед, кандидат исторических наук Диляра Хайрутдинова.

И уже с 16 часов до завершения «Ночи культурного единства» в 22 часа в Музее Горького и Шаляпина» можно будет увидеть выставку раритетов конца XIX – начала XX века из фондов музея «Под сенью муз».

В Музее Тукая с 20 до 21 часов пройдет фантастическое представление Фатхуллы Абдуллина, подготовленное народным театром Арска «Җидегән чишмә», с 21.30 до 22.00 – поэтический слэм «Душа окрылена Тукаем» по экспозиции музея с участием артистов театра имени Кариева, а с 22 до 23 часов – интерактивная музейная программа с традиционным татарским чаепитием «Сладкая экскурсия».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Доме татарской книги (Музее истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала) запланированы лекция-показ Артура Галимзянова «Татарская нумизматика» от общественного музея татарских денег (с 18 часов), квартирник «У Шарифа Камала» (с 19.30), поэтический перформанс-ремейк по мотивам исторического вечера 15 мая 1930 года «Вечер Аделя Кутуя и Хади Такташа. 2022» (в 21.00) и ночная экскурсия по закоулкам Дома татарской книги (с 22 часов).

Клуб «Шарык» приглашает в 20.30 на получасовую интермедию, в которой будет воссоздана атмосфера начала XX века, а актеры театра имени Камала сыграют деятелей «Восточного клуба» времен Тукая – самого поэта, Салиха Сайдашева, Габдуллу Кариева, Сахибжамал Гиззатуллину-Волжскую… Солисты оркестра театра исполнят музыкальные номера на каждом этаже комплекса.

В Музее Боратынского ансамбль народных инструментов «Креатив» и Алексей Гомазков расскажут о «Другом Толстом» в музыкально-литературном жанре (с 18 часов), в 19 часов начнется музыкальная программа Ольги Иглиной «Будем как солнце» к 155-летию со дня рождения Константина Бальмонта. В 20 и 21 час будут начинаться экскурсии по галерее и экспозиции музея соответственно.

Казанский ТЮЗ присоединится к акции проектом «Искусство глазами юных». С 20.30 до 23.00 здесь будут организованы просмотры архивных спектаклей в фойе театра – «Из глубины… (Художник Винсент Ван Гог)» и «Выстрел», а также лекции в зеркальном зале от юных участников дискуссионного клуба «ТЧК» – об истории мюзикла в России, популярности Шекспира, плюсах и минусах российского кино и личном опыте обучения актерскому мастерству.

Подробное расписание мероприятий и автобусных рейсов можно узнать на сайте Национального музея РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Квест и экскурсии по ночному «Кул Шарифу» и музею с динозаврами

Музей-заповедник «Казанский Кремль» проводит акцию «Ночь искусств» так же, как и Музей ИЗО РТ, вне коллаборации, но с посещением своих музеев-филиалов по билетам, а иногда и с дополнительной платой за мероприятия.

«График работы музеев 4 ноября немного изменится. Они начнут свою работу в обычное время и в привычном режиме проработают до 18.00. И уже в 18.30 будут готовы принимать посетителей в рамках “Ночи искусств”. Перерыв в полчаса будет нужен, чтобы немного изменить экспозиции и подготовиться к встрече гостей. Все филиалы музея-заповедника будут работать в режиме акции “Ночь искусств” до 23 часов по входным билетам, а также с дополнительной оплатой отдельных мероприятий акции», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе музея-заповедника.

Самым будоражащим и таинственным мероприятием акции обещают стать сумеречные экскурсии по Музею естественной истории Татарстана: среди экспозиции со скелетами динозавров и образцами метеоритов выключится свет, посетители узнают, что же происходит в музейных залах ночью. Гостям рекомендуется взять с собой на экскурсию фонарик или телефон с такой функцией. Сумеречные экскурсии стартуют в 22.00 и 22.30.

С 18.30 в Музее естественной истории будут проходить сеансы умных игр: в зале «Кладовая недр» будет организована площадка любителей настольных игр. Здесь можно будет сыграть в «Искателей минералов», «Дженгу», «Эволюцию», «Уно», «Крокодил», «Цуро», «Барабашку» и «Мастер слова». Также посетители смогут увидеть фотовыставку «Сохранение популяции пихты сибирской в Раифском участке Волжско-Камского заповедника» или стать участником мастер-класса «Узоры земли родной», чтобы создать открытку в технике скрапбукинг (за дополнительную плату помимо входного билета). В 19 часов в музее пройдет интерактивное научное шоу «(Не)страшное научное шоу» от лаборатории «Естественно, наука!» (также за дополнительную плату от входного билета).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще одно окутанное мистикой, соответствующей названию акции «Ночь искусств», мероприятие пройдет и в Музее исламской культуры. Здесь придумали и проведут квест «Кул Шариф: ночная легенда». С 22 часов его участники будут пытаться разгадать тайное послание от имама Кул Шарифа, зашифрованное в интерьерах одноименной мечети, галерее и Музее исламской культуры.

Ранее, в 19 часов в Музее исламской культуры будут начинаться марафон экскурсий «Ислам в искусстве: архитектура, печатное дело, ювелирное мастерство» по временным выставкам, а также сеансами (до 23 часов) квест-бродилка «Исламские открытки с Низами Ибраимовым» по выставке редких открыток, которые собраны увлеченным московским коллекционером Низами Ибраимовым за 40 лет. Победителю квеста обещают памятный музейный подарок. В 20 часов можно будет посмотреть фильм «Кул Шариф. Возрождение» (2022) об истории строительства мечети в Казанском Кремле, снятый на грант Президента Российской Федерации.

Интерактивная «Коммуналка» и собственноручная керамика

В Центре «Эрмитаж-Казань» посетители акции «Ночь искусств» смогут поучаствовать в розыгрыше подарков на выставке фламандского искусства и получить на память мерч выставки «Золотой век фламандского искусства» – шоппер, блокнот, карандаш и значок. Также с 18.30 будут начинаться экскурсии «Фламандцы в кино» (сеансами до 22 часов включительно) и работа эрмитажной библиотеки «Ночуй-читай» (до 21 часа). В 19 и 21 час будет стартовать театрализованная программа «Ожившие герои» по выставке «Золотой век фламандского искусства» при участии студентов Казанского государственного института культуры. В 20.00 и 22.00 – шорт-экскурсии при участии студентов Казанского государственного института культуры. В 18.30, 19.30, 20.30 можно будет стать участником мастер-класса «Мастерская художника» – нарисовать натюрморт по мотивам произведения выставки.

В Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан с 19 до 21 часа можно будет поучаствовать в мастер-классе «Керамическое комбо “Пять стихий”» по одноименной выставке. Участники будут учиться изготавливать изделия из керамики.

В Музее истории Благовещенского собора в 18.30 и 21.30 будут начинаться экскурсии по обновленной экспозиции музея: старинные книги, редкие фотографии, предметы церковного обихода и знаковые вещи разных эпох – почти пять веков истории оживут перед глазами. Организаторы обещают, в конце экскурсии каждый гость получит небольшой сувенир от музея. В 20.00 здесь запланирована экскурсия с элементами интерактива «Сказ о Казанской иконе Божьей Матери».

Музей Пушечного двора проведет только онлайн-викторину «День народного единства», но зато разыграет, также онлайн, с 18.30 до 22.00 два пригласительных билета на выставку «Эволюция вооружения адыгского воина от древности до нового времени» из фондов Национального музея Республики Адыгея.

Выставочный зал «Манеж» откроет в «Ночь искусств» интерактивную экспозицию (18.30) «Коммуналка»: посетители смогут пройтись по длинному коридору, заглянуть в шкафы, расставленные вдоль стен, изучить графики уборки и сделать памятное фото в гостиной с уютным торшером. С 19.30 до 21.00 в «Манеже» пройдет музыкальный вечер: услышать можно будет и классические произведения, и городской романс, и татарскую камерную вокальную музыку в исполнении коллективов «Казанское трио», дуэта «Проникновение» и артистов Госоркестра Татарстана. В 21.00 и 22.00 будут начинаться экскурсии по выставке «От «оттепели» до «перестройки». Искусство СССР 1960-1980-х годов», где представлены произведения фонда РОСИЗО. Экскурсия по этой выставке на русском жестовом языке пройдет и для глухих и слабослышащих посетителей – начало в 19.00.

В здании Присутственных мест с 18.30 до 20.30 будет проходить мастер-класс по акварели и графике «Мир простого карандаша и непростой акварели».

По территории Музея-заповедника «Казанский Кремль» также предусмотрена экскурсии в рамках «Ночи искусств» – она будет называться «На страже крепости» и стартует в 18.30.

Самая первая же «Ночь искусств» в этом году в Казани прошла, напомним, 29 октября в Галерее современного искусства (еще одном филиале Музея ИЗО РТ). Мероприятия здесь состоялись в тематике «Рукописи не горят» по мотивам произведения Михаила Булгакова (вход был платным).