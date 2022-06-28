Нидерландский министр: От газового кризиса в одной стране пострадает вся Европа

Если хотя бы в одной из стран Евросоюза случится газовый кризис, это вызовет эффект домино и распространится по всей Европе. Об этом, комментируя постановление об обязательном заполнении газохранилищ на 80%, заявил Politico министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен.

Ранее страны ЕС обязали достичь такого уровня заполнения подземных хранилищ уже к 1 ноября этого года, а в следующие довести его до 90%. При этом такие хранилища имеются в 18 из 27 стран — членов ЕС.

«Замечательно, если отдельные страны-члены (ЕС — ред.) смогут заполнить свои газовые хранилища до 1 ноября, но если другие страны будут неспособны достичь 80%, особенно большие страны, такие как Германия, то вы должны осознавать, что это будет эффектом домино для всей Европы», — цитирует Йеттена агентство «Прайм».

При этом, если потребуется, Нидерланды могли бы увеличить объем добычи газа на месторождении в Гронингене. Однако, подчеркнул министр, это крайняя мера, так как страна планирует отказаться от разработки месторождения не позднее 2024 года.

Проблемы с газом и другими энергоносителями в Европе начались после ужесточения санкций против России. С начала спецоперации по защите Донбасса, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным, ЕС ввел уже шесть пакетов рестрикций и не исключает возможности разработки седьмого.