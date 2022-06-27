Страны ЕС обязались заполнить газохранилища на 80% к предстоящей зиме

Совет ЕС принял постановление об обязательном заполнении подземных газохранилищ минимум на 80% к предстоящему зимнему сезону. В последующие годы заполнение газохранилищ операторы должны довести до 90%, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Страны, которые не имеют подземных газохранилищ, должны хранить в соседних странах объем топлива, равное 15% их годового потребления. Также согласно документу, страны должны делиться друг с другом мощностями хранилищ и запасами газа.

Кроме того, все газовые операторы в ЕС должны будут пройти новую сертификацию, «чтобы избежать потенциальных рисков внешнего вмешательства в работу газохранилищ», говорится в документе.

На прошлой неделе Европарламент сообщил, что операторы, не прошедшие новую сертификацию, должны будут отказаться от собственности или контроля над мощностями по хранению газа ЕС.

В апреле вступил в силу подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. После этого «Газпром» приостановил поставки топлива в страны, отказавшиеся перейти на новую схему оплаты, в том числе в Болгарию и Польшу. Также «Газпром» на 40% снизил прокачку газа по «Северному потоку» из-за задержки с ремонтом агрегатов компанией Siemens.