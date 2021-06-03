Суд вернул прокурору РТ дело казанского трейдера, обвиняемого в хищении 700 млн рублей

Сегодня Вахитовский районный суд Казани вынес постановление, согласно которому дело о хищении более 700 млн рублей одним из учредителей хедж-фонда «Фэмэли Эйс» Махмутом Фатиховым должно быть возвращено прокурору РТ Илдусу Нафикову. Судья заявила, что были установлены признаки более тяжкого преступления.

Ранее уголовное дело в отношении соучредителя фонда Дмитрия Шляхтина было выделено в отдельное производство. Однако во время судебного следствия некоторые потерпевшие утверждали, что деньги передавали исключительно Шляхтину и все дела вели только через него. Они настаивали, что на скамье подсудимых должны находиться двое - Фатихов и Шляхтин. Сейчас Шляхтин по делу проходит свидетелем.

автор фото: Алина Файзрахманова

Согласно оглашенному сегодня постановлению судьи постановление о выделение дела Шляхтина в отдельное производство по признакам «Незаконное предпринимательство» было вынесено следователем с нарушением закона. Как установил суд, в деле усматриваются признаки более тяжкого преступления, совершенного группой лиц.

«Уголовное дело по обвинению Фатихова Махмута возвратить прокурору республики Татарстан Нафикову для устранения препятствий его рассмотрения судом», - зачитала сегодня постановление судья.

Прокуратура Вахитовского района Казани намерена обжаловать судебное решение о возврате прокурору дела создателя хедж-фонда «Фэмэли Эйс» Махмута Фатихова.

автор фото: Алина Файзрахманова

Напомним, что по версии следствия, в 2012 году Фатихов вместе со своим знакомым Дмитрием Шляхтиным учредили хедж-фонд «Фэмэли-Эйс». Фатихов на тот момент уже давно успешно торговал на бирже. Однако большого потока клиентов у него не было - далеко не все доверяли трейдеру с судимостью в прошлом. В 2009 году Фатихов был признан виновным в мошенничестве в крупном размере и получил 3 года условно.

Обеспечить поток клиентов в компанию должен был Шляхтин, который взял на себя полномочия директора и бухгалтера «Фэмэли Эйс». Отчим Шляхтина - Геннадий Захаров, около 20 лет возглавлявший отделение «Банк Татарстан» Сбербанка России, а также его собственные достижения в юридической и финансовых сферах обеспечили Шляхтина большим кругом состоятельных знакомых.

автор фото: Алина Файзрахманова

В 2012–2016 годах Фатихов от имени хедж-фонда «Фэмэли Эйс» привлекал средства клиентов, обещая им прибыль в размере от 2 до 8% от торговли ценными бумагами на бирже. Для каждого клиента он регистрировал брокерские счета в американских компаниях AMP Global Clearing и Advantage Futures. Однако, как выяснилось позднее, при регистрации брокерского счета Фатихов указывал один почтовый адрес, а клиентам для получения финансовых отчетов передавал другой.

Таким образом мужчина мог подделать отчеты и отправлять клиентам ложные данные о якобы полученной ими прибыли. Кроме того, Фатихов утверждал, что в «Фэмэли-Эйс» существует стабилизационный фонд, который в случае убытков на торгах на бирже, покроет весь ущерб клиентов.

Как утверждает следствие, операции по брокерским счетам клиентов в «Фэмэли-Эйс» либо не проводились вовсе, либо проводились в минимальном размере. Переданные ему деньги Фатихов похищал, а часть из них перевел в оффшоры.

От махинаций Фатихова пострадали 24 человека, общая сумма ущерба превысила 700 млн рублей.

Вину подсудимый не признал, заявил, что деньги клиентов не похищал, а проиграл все на бирже.



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