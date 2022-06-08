«Ничего страшного, побудут в ФНЛ»: Широков раскритиковал Сайманова и Газизова

Экс-футболист «Рубина» и сборной России Роман Широков прокомментировал слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

Ранее функционер заявил о том, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц весной обещал Газизову и гендиректору «Рубина» Рустему Сайманову принять решение о моратории на вылет. По итогу мораторий принят не был, а клубы из столиц Татарстана и Башкортостана вылетели в ФНЛ.

По словам Широкова, «Рубину» и «Уфе» пора успокоиться. «Я не слышал, чтобы Хачатурянц говорил о моратории на вылет из РПЛ. Газизов и Сайманов могут говорить всё, что хочешь. Пусть, наверное, они уже успокоятся. Они по ходу сезона хотели менять правила в угоду кого-то. Об этом стоит уже забыть. Все команды были в одинаковых условиях. Ничего страшного, побудут в ФНЛ. Раз такие сильные, то выйдут обратно! У «Рубина» уехали легионеры и спортивный принцип был нарушен? Все команды понесли потери, но они единственные, кто очень жидко обделались», – цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

Ранее Шамиль Газизов раскрыл детали вылета «Рубина» в ФНЛ и заявил, что руководство РПЛ и РФС подставили «Рубин» и «Уфу».

Напомним, после вылета казанского клуба в ФНЛ генеральный директор клуба Рустем Сайманов заявил, что в РПЛ не согласились с позицией казанцев по мораторию, несмотря на поддержку оказанную задолго до конца сезона. По итогу, «Рубин» вылетел из Премьер-лиги