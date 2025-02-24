Ни одной смерти роженицы не было допущено в прошлом году в РКБ Татарстана

За прошлый год смертность рожениц в РКБ опустилась до нулевой отметки. Об этом сегодня на выставке больничного совета РКБ по итогам 2024 года рассказал заведующий акушерским консультативно-диагностическим перинатальным центром РКБ Алексей Черемисин.

«Впервые за долгие годы нам удалось достигнуть нулевого показателя материнской смертности. С прошлого года пациентки полностью охвачены вниманием врачей, начиная с постановки на учет и заканчивая послеродовым периодом. Любые негативные изменения в здоровье беременной вносятся в единую базу, и мы сразу узнаем об этом. Это позволяет своевременно начать работу по устранению осложнений», – сообщил он.

Напомним, что в 2024 году в Татарстане не было зарегистрировано случаев материнской смертности при родах. Об этом на коллегии Минздрава РТ рассказывал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.