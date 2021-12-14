Ни один из обвиняемых в трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе не признал вину

Из пяти лиц, фигурирующих в уголовном деле о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, ни один не признал вину. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день ни один из фигурантов, которым предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых деяниях не признал», — отметила она.

Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок 27 ноября были арестованы. Они обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности на производственных объектах.

Под стражей также находятся генинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. По версии следствия, они составили акты об успешной проверке шахт в ноябре 2021 года, тогда как на деле проверка проведена не была.

В шахте «Листвяжная» 25 ноября произошел взрыв метана, когда там находилось 285 шахтеров. Из них 46 погибли. Кроме того, погибли и пятеро горноспасателей, пытавшихся эвакуировать людей.

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