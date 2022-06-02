Ни один игрок «Рубина» не попал в список 33-х лучших футболистов сезона РПЛ

Стал известен список 33-х лучших игроков Российской Премьер-лиги сезона-2021/22 по версии Общероссийского профессионального союза футболистов и спортивно-аналитической компании Instat.

Так, в списке лучших не оказалось ни одного футболиста казанского «Рубина».

Стоит отметить, что в предыдущем сезоне чемпионата России 2020/21 в символическую сборную попало пять казанцев: Юрий Дюпин, Илья Самошников, Денис Макаров, Хвича Кварацхелия и Джордже Деспотович.

Начиная с сезона 1992, в список 33-х лучших футболистов РПЛ попало 47 игроков «Рубина», что является шестым показателем в лиге после ЦСКА, «Спартака», «Зенита», «Локомотива» и «Динамо».

Ранее стало известно, что «Рубин» занял пятое место по посещаемости в Российской Премьер-лиге сезона 2021/22.

Напомним, в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого занял 15-е место и впервые в истории казанского футбола вылетел в Футбольную национальную лигу.