NI: Москва может выйти за рамки резких слов в адрес Киева после применения Bayraktar

Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины после применения украинской стороной ударного беспилотника Bayraktar TB2 турецкого производства в зоне конфликта в Донбассе. Об этом предупреждает американский журнал National Interest.

«Есть некоторые первые признаки того, что реакция Кремля на эти предполагаемые „провокации“ (действия украинских военных в Донбассе — прим. Т-и) может выйти за рамки резких слов», — отмечает издание.

При этом журнал ссылается на данные очевидцев, согласно которым РФ будто бы перебрасывает войска и различные виды вооружений к западным границам. На эти сообщения обратил внимание военный аналитик Майкл Кофман.

«<…> я думаю, что есть развивающаяся ситуация, и она может обернуться чем-то значительным. Да, зимой (как в 2015-м). Не в ближайшие дни, а в недели / месяцы», — написал эксперт в своем Twitter’е.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о первом случае использования Украиной беспилотника Bayraktar в Донбассе. В результате было поражено одно орудие, использовавшееся сторонниками непризнанной Донецкой народной республики. Россия сочла инцидент нарушением Минских соглашений, тогда как украинская сторона заявила о своем праве использовать ударные дроны.

Имеющий милитаристскую направленность журнал National Interest выходит начиная с 1985 года. Его издатель и главный исполнительный директор журнала — специализирующийся на России американский политолог Дмитрий Саймс, выходец из СССР.