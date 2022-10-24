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Ру Тат
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Политика
24 октября 2022  11:46

Для помощи Украине необходим новый «план Маршалла», уверены Шольц и фон дер Ляйен

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Для восстановления Украины потребуется «план Маршалла» XXI века. Об этом заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Олаф Шольц, который ранее утверждал, что такой программы явно будет недостаточно.

«Речь идет ни больше ни меньше как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», — цитирует политиков немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Помимо этого, Шольц и фон дер Ляйен предлагают создать платформу для координации поддержки, оказываемой Киеву. По их мнению, это позволит более эффективно контролировать распределение средств.

Напомним: несколько месяцев назад канцлер заявлял, что программы, подобной «плану Маршалла», будет недостаточно для восстановления Украины. Оценивая ущерб, он отметил, что Киеву потребуются миллиарды.

«План Маршалла» — это программа помощи для Европы после Второй мировой войны. Она выдвинута госсекретарем США Джорджем Маршаллом в 1947 году.

#Украина #Олаф Шольц
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