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«Незаурядный человек»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Киссинджера
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге Генри Киссинджера – госпоже Нэнси – в связи со смертью дипломата. Бывший госсекретарь США (с 1973 по 1977 год) и советник Президента США по нацбезопасности (с 1969 по 1975 год) скончался в возрасте 100 лет 29 ноября.
«Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире», – сказал глава государства.
Путин отметил, что с именем Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, которая в свое время позволила добиться разрядки международной напряженности и выйти на важнейшие договоренности между США и СССР, способствовавшие укреплению мировой безопасности.
«Мне довелось много раз лично общаться с этим глубоким, незаурядным человеком, и я, несомненно, сохраню самую светлую память о нем», – заявил Президент России в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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