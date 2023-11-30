«Незаурядный человек»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Киссинджера

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге Генри Киссинджера – госпоже Нэнси – в связи со смертью дипломата. Бывший госсекретарь США (с 1973 по 1977 год) и советник Президента США по нацбезопасности (с 1969 по 1975 год) скончался в возрасте 100 лет 29 ноября.

«Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире», – сказал глава государства.

Путин отметил, что с именем Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, которая в свое время позволила добиться разрядки международной напряженности и выйти на важнейшие договоренности между США и СССР, способствовавшие укреплению мировой безопасности.

«Мне довелось много раз лично общаться с этим глубоким, незаурядным человеком, и я, несомненно, сохраню самую светлую память о нем», – заявил Президент России в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.