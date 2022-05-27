Путин указал Нехаммеру на реальные причины продовольственного кризиса

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По просьбе австрийской стороны российский лидер дал оценку ситуации в контексте ведущейся спецоперации по защите Донбасса и рассказал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей. Он обратил внимание, что Украине следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Также Президент указал на саботаж Киевом переговорного процесса российских и украинских представителей.

Собеседники провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Президент России подчеркнул, что попытки возложить на страну ответственность за сложности с поставками сельхозпродукции на мировые рынки безосновательны.

«Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза», — передает пресс-служба Кремля.

Также российская сторона подтвердила приверженность соблюдению контрактных обязательств по поставкам газа в Австрию.